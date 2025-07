Hirvo Surva: kui on keerulised ajad, siis eestlane tahab tulla kokku

"Kui on keerulised ajad, siis eestlane tahab tulla kokku ja tunda ennast ühena, et saada sellest jõudu," ütles Hirvo Surva ja lisas, et seda näitab ilmekalt fakt, et laulu- ja tantsupeo piletid müüdi väga kiiresti välja. "Eestlane tahab olla raskel hetkel koos ja rõõmustada ka oma kultuuri üle."

Laulu- ja tantsupeo rongkäik tõstab Hirvo Surva sõnul esile neid inimesi, kes on kolm aastat teinud tööd selleks, et sinna platsile jõuda. "Inimesed, kes on tulnud neid vaatama, on lihtsalt seal, et neile jõudu soovida ja öelda "Elagu, laulupidu"."

"Ma arvan, et see traditsioon on ja jääb, see on eestluse fenomen," rõhutas ta.