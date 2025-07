Kristen Michal: laulja ja tantsijana ma ilmselt veel peole ei kvalifitseeru

Oliver Reimann püüdis laulupeo rongkäigu publiku hulgast kinni ka peaminister Kristen Michali, kes ütles, et kuigi ilm on kehv, siis on inimeste tuju väga hea.

Peaminister Kristen Michal ütles, et pidu on meeleolukas. "Kõigil on hea tuju, kõik hüüavad üktsele "Elagu", väga äge," sõnas ta ja lisas, et ise ta tantsima-laulma ei kipu. "Mul on pereliikmed selleks, keskmine poiss käis laulmas ja nüüd on mul elukaaslane laulmas, me tegelikult ootamegi teda siia, siis me lehvitame talle."

Michal kinnitas, et talle meeldivad nii laul kui tants. "Aga ma ilmselt peole veel ei kvalifitseeru, ma tean, et elukaaslase koor pidi käima kaks korda ette laulmas, nad nägid kõvasti vaeva, konkurents Eestis on tihe."

"Hoolimata sellest, et ilm on nagu Eesti suusailm ikka, on inimeste tuju ikka väga hea, isegi kui särk on märk, siis on tuju hea, Eesti on äge," mainis ta ja lisas, et laulab jõudumööda ka kaasa.