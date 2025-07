Eesti fänn Hiinast: laulupidu on kõigi Eestis elavate inimeste pidu

Hiinast pärit Yilin Wang, kes on väga suur Eesti fänn, ütles Oliver Reimannile antud intervjuus, et talle meeldib väga Eesti rahulik elutempo ning ka meie keel on tema arvates väga ilus.

Yilin Wang ütles, et ta ei osanud ette kujutada, kui suurejooneline laulu- ja tantsupidu tegelikult on. "Ma nägin, et igast vallast ja kohast tulnud inimesed on siin, ma nägin täna siin peaaegu kogu Eestit," sõnas ta ja lisas, et talle meeldib väga Eesti rahulik elutempo. "Eesti inimesed on väga ägedad ja südantsoojendavad, keel on väga ilus."

Tema vanemad külastasid ka hiljuti Eestit ning neile meeldisid väga just Eesti saared. "Ma viisin nad Saaremaale ja Kuressaarde, neile väga meeldis SPA ja saunad, seega just saare-elu meeldis neile," selgitas ta ja lisas, et kahjuks ta vanemad pidi Hiina tagasi sõitma ega saanud jääda laulu- ja tantsupeole. "Aga ma arvan, et äkki järgmisel laulupeol kogeme seda koos."

Hiljuti Tartu Ülikooli eestikeelsel õppekaval lõpetanud Wang mainis, et laulupeol esitamisele tulevate lugude sõnad tal veel peas ei ole. "Aga siis ongi kõik need mulle üllatused, ma ootan seda," ütles ta ja kinnitas, et laulupidu ei ole ainult eestlaste pidu, vaid kõigi Eestis elavate inimeste pidu. "Ma olen pärit Hiinast, mulle meeldib Eesti kultuur ja ma võin ka seda tähistada."