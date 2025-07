Läti-Eesti koori dirigent: ootan väga, et lauluvõim ajaks vihma minema

"See pidu on väga-väga meeleolukas, ma tunnetasin, et kõik on nii värske ja nii uus, hästi palju on uut, aga samas ka palju äratundmisrõõmu," ütles Eesti-Läti segakoori "Ziemelu Balsis" juhendaja Matiss Briedis ja lisas, et ta ei ole ammu ise laulukaare all laulnud, aga rongkäik tõi talle meelde esimesed korrad, kui ta ise laulupeol laulmas käis.

Nende kooris on esindatud üheksa rahvust. "Domineerivad lätlased, aga meil on ka Hiinast, Leedust, Eestist, Saksamaalt, UK-st ja USA-st," selgitas ta ja mainis, et nende proovid on ingliskeelsed.

Läti laulupeol on nad oma kooriga juba käinud, möödunud aastal külastasid ka Leedu laulupidu. "Nagu hea lapsevanem ei tohi ma neid laulupidusid võrrelda, nad on kõik sama nägu, aga nii totaalselt erinevad, mõni jookseb kiiremini, mõni tahab rohkem aega, mõni mängib rohkem, nad on kõik väga südamesse pugenud."

"Ma väga ootan, et lauluvõim ajaks selle vihma minema ja ootan muidugi kananahka nii lauljatel kui ka publikul," mainis ta.