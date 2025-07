Hensugusta: ma olen totaalne Eesti patritoot

Tartu Jaan Poska gümnaasiumi vilistlasrühma tantsija Henri Karpov, kes on rohkem tuntud hüüdnimega Hensugusta, ütles Heleri Allile antud intervjuus, et ka sisuloojana proovib ta levitada armastust Eesti vastu.

Karpov ütles, et ta ei oleks eales arvanud, et satub rahvatantsuga tegelema. "Aga sõbranna-klassiõde rääkis ära ja nüüdseks oleme üheksa aastat rahvatantsu tantsinud koos, see on kõige õigem otsus üldse," sõnas ta ja lisas, et tore juhus oli näiteks see, et esimesel etendusepäeval juhtus see, et rühmakaaslane oli Tartust ainult ühe kinga kaasa võtnud.

"Siis ta jooksis mööda poode, kõik oli muidugi ära ostetud, aga siis leidis kaks ja pool numbrit suuremad kingad, aga tantsis ära," selgitas ta ja lisas, et nädalaga on nii palju higistatud, et nad on kõik ka alla võtnud. "Viimasel etendusel hakkasid püksid juba vaikselt alla vajuma."

Ka sisuloojana proovib Hensugusta levitada armastust Eesti vastu. "Minu videotes on alati eestikeelsed laulud ja ma olen totaalne Eesti patrioot," ütles ta ja kinnitas, et tema lemmikhetked on need, kui tantsurühmas läheb kellelegi mingi pööre valesti, siis kõigil tuleb naeratus näole, kahjurõõm või nii, aga siis tuleb ka kõigil just hoog sisse, et nüüd peame täiega panema."

"Välismaalased ütlevad, et me oleme eestlastena vaiksemad, aga ma ütlen, et me hõõgume stabiilselt kuni selle ajani, kui tuleb laulu- ja tantsupidu, siis me lõõme lõkkele ja laulame ning tantsime kogu hingest, ma olen nutnud siin, ma olen pisaraid valanud, see on emotsioone virvarr," ütles ta.