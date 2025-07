Seades on põimitud karjaste huige, mida on 1937. aasta arhiivisalvestusel laulnud Kadri Asu Kolga-Jaani kihelkonnast, ning "Sikusarve lugu", mida on 1936. aasta arhiivisalvestusel viiulil mänginud Otto Hiiop Urvaste kihelkonnast.

Seade autor on Kärt Tambet.