Seades on põimitud Aivar Araku repertuaarist "Need kaunid päevad" ehk "Läti rumba", mida on mänginud Osvald Rossmann, ning Martin Araku repertuaarist "Soome polka", mis on tuntud soome rahvaviis.

Seade autor on liigijuht Kadri Lepasson.

Solistid Aivar Arak ja Martin Arak.