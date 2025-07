Otse lõppenud: laulupeo suurkontsert Tallinna lauluväljakul

Laulupeo kava

PUHKPILLIORKESTER

… pühendan Sul

Muusika Tauno Aints (1975), Friedrich August Saebelmanni loo "Kaunimad laulud" ainetel

Dirigent Bert Langeler

Ülev Eesti

kontsertmarss

Muusika Rein Rannap (1953)

Seade puhkpilliorkestrile Peeter Saan (1959)

Dirigent Peeter Saan

Kõrge taeva all

Muusika Riho Esko Maimets (1988)

Dirigent Karl Abro

Eesti motiivid

Muusika Tõnis Kõrvits (1944)

Dirigent Priit Rusalepp

Eesti rapsoodia

Muusika Eduard Tamm (1897–1941), eesti rahvalaulu "Kui ma olin väiksekene" alusel

Seade Riivo Jõgi (1987)

Dirigent Bert Langeler

POISTEKOOR

Ühte laulu tahaks laulda

Muusika Riho Päts (1899–1977)

Tekst Gustav Suits (1883–1956)

Dirigent Janne Fridolin

Rannitsakandja

Muusika Piret Rips (1965)

Tekst Contra (1974)

Orkestratsioon Riivo Jõgi (1987)

Liikumisseade Märt Agu (1980)

Dirigent Mariliis Kreintaal

Mu kodu nii lihtsalt

Muusika Piret Laikre (1979)Tekst Marek Sadam (1978)

Orkestratsioon Riivo Jõgi (1987)

Dirigent Janne Fridolin

POISTEKOOR JA MEESKOOR

Üles, üles, hellad vennad

Andres Lemba (1968)

Rahvalaulud Vändra ja Tõstamaa kihelkonnast

Dirigent Kuno Kerge

Leib jahtub

Muusika Andres Valkonen (1951-2025)

Tekst Leelo Tungal (1947)

Kooriseade ja orkestratsioon Riivo Jõgi (1987)

Tantsivad tantsuansamblite Lee, Soveldajad ja Sõprus tantsijad

Tantsu autor Maido Saar (1957)

Dirigent Kuldar Schüts

MUDILASKOOR

Esä taivan

Muusika Mari Amor (1973)

Tekst Artur Adson (1889–1977)

Orkestratsioon Tõnu Kõrvits (1969)

Dirigent Raili Kaibald

Kui mina laulan

Mart Saar (1882–1963) Rõngu kihelkonna rahvalaulude põhjal.

Dirigent Jaanika Kuusik

Aja tee on konarlik

Muusika Tõnis Kõrvits (1944)

Tekst Priit Aimla (1941)

Liikumisseade Iren Voites (1964)

Dirigent Vilve Maide

Vargamäng

Muusika Kaarel Kuusk (1987), rahvaviis Kihelkonnalt.Tekst laulumängud Kihelkonna, Valjala ja Saarde kihelkonnast

Liikumisseade Regina Rebane (1963)

Dirigent Jaanika Kuusik

Siin ta on, see minu kodu

Muusika Piret Rips (1965)

Tekst Leelo Tungal (1947)

Orkestratsioon Riivo Jõgi (1987)

Solist Liisi Koikson

Dirigent Ilona Muhel

NAISKOOR

Heliseb väljadel

tsüklist "12 laulu püha neitsi Maria auks"

Muusika Urmas Sisask (1960–2022)

Tekst katoliku palveraamatu järgi Urmas Sisask

Solist Mirjam Mesak

Dirigent Andrus Siimon

Näio hääl

Riivo Jõgi (1987)

Rahvalaul Räpina kihelkonnast

Dirigent Elen Ilves

Vaata ja sa näed

Muusika Karin Tuul (1994)

Tekst Veiko Tubin (1983)

Dirigent Ode Pürg

Sina oled kullatera

Muusika Kadri Voorand (1986)

Tekst Kristiina Ehin (1977)

Orkestratsioon Rasmus Puur (1991)

Dirigent Külli Kiivet

SÜMFOONIAORKESTER

Setu tants

Süit eesti tantsudest (ETW 15), III osa

Eduard Tubin (1905–1982)

Dirigent Imre Rohuväli

Mis need ohjad meida hoidvad

Mart Saar (1882–1963), rahvalaul Otepää kihelkonnast

Seade Rasmus Puur (1991)

Dirigent Riivo Jõgi

Kui ma olin noor

Madis Järvi (1988), inspireeritud eesti rahvalaulust "Kui mina alles noor veel olin" / "Meie elu"

Dirigent Jüri-Ruut Kangur

Valss nukufilmist "Kevadine kärbes"

Muusika Lepo Sumera (1950–2000)

Seade Ott Kask (1962)

Dirigent Ott Kask

Maailm heliseb üle ilma

Põimik ansambel Curly Stringsi loomingust

Muusika Eeva Talsi (1988)

Seade Riivo Jõgi (1987)

Dirigent Riivo Jõgi

LASTEKOOR

Modaalsed etüüdid: Kevad, Udu, Lumi, Kevad

Muusika Veljo Tormis (1930–2017)

Tekst rahvalauludest Kursi kihelkonnast ja mujalt

Orkestrisaade Tauno Aints (1975)

Dirigent Aarne Saluveer

Ringmängulaul

Heino Kaljuste (1925–1989), rahvalaul

Dirigent Kadi Härma

Sind vaid kiidan

Muusika ja tekst Liisi Koikson (1983)

Kooriseade ja orkestratsioon Rasmus Puur (1991)

Dirigent Silja Uhs

Oma mõtete mets

Muusika Aare Külama (1985)

Tekst Haldi Välimäe (2000)

Orkestratsioon Tõnis Kõrvits (1944)

Dirigent Mai Simson

MEESKOOR

Munamäel

Muusika Karl August Hermann (1851–1909)

Tekst Juhan Kunder (1852–1888)

Seade Tuudur Vettik (1898–1982)

Dirigent Heldur Harry Põlda

Me peame looma sillad

Muusika Valter Soosalu (1992)

Tekst Juhan Viiding (1948–1995)

Dirigent Valter Soosalu

Pühendatud Gustav Ernesaksale

Laulja

Ood meeskoorile, orelile ja löökpillidele

Muusika Veljo Tormis (1930–2017)

Tekst Kristjan Jaak Peterson (1801–1822)

Orelil Piret Aidulo

Dirigent Hirvo Surva

SEGAKOOR

Laulik

Muusika Mart Saar (1882–1963)

Tekst rahvaluule

Dirigent Kärolin Tuisk

In memoriam Gustav Ernesaks

Meelespea

Veljo Tormis (1930–2017)

Dirigent Triin Koch

Oh Aadam, sino essitüs

Margo Kõlar (1961)

Rahvakoraal Otepää kihelkonnast

Dirigent Pärt Uusberg

Elukoor

Muusika ja tekst Mari Kalkun (1986)

Seade Rasmus Puur (1991)

Dirigent Rasmus Puur

ÜHENDKOOR

Tuljak

Muusika Miina Härma (1864–1941), eesti tantsuviisid

Tekst Karl Ferdinand Karlson (1875–1941)

Dirigent Triin Koch

Allikas

Muusika Ardo Ran Varres (1974)

Tekst Hasso Krull (1964)

Dirigent Heli Jürgenson

Sa oled ainus

Muusika Olav Ehala (1950)

Tekst Leelo Tungal (1947)

Dirigent Risto Joost

Ta lendab mesipuu poole

Muusika Peep Sarapik (1949–1994)

Tekst Juhan Liiv (1864–1913)

Dirigent Hirvo Surva

Mu isamaa on minu arm

Muusika Gustav Ernesaks (1908–1993)

Tekst Lydia Koidula (1843–1886)

Dirigent Heli Jürgenson

Saatejuhid on peopäevadel Anu Välba, Grete Lõbu ja Margus Saar, kontserdi režissöör on Eva Katariina Taimre, assistendid Markus Robam ja Mihkel Robam, kontserdi vaheaegadel on režissöör Rait Roland Veskemaa, juhtoperaator Raul Priks, tegevprodutsent Birgit Rae, peaprodutsent Margus Saar.