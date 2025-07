Laulupeo suurkontserdile kogunes lauluväljakule pea 90 000 inimest

Kauaoodatud laulupidu algas juba päeval kell kaks ning kestis ligemale seitse tundi. Vihm publikut ei heidutanud, rahvast oli väga palju kohale tulnud.

Lastega kontserti kuulama ja ka ise laulma tulnud Indrek ja Triin ütlesid, et eesmärk on olla kontserdi lõpuni ning selleks tehti ka vastavaid ettevalmistused.

"Mustikad on kindlasti A ja O. Ning kommid. Ja täna hommikul käisime ja varustasime ennast kummikutega, nii et jalg soe ja näksid kõhus," ütles Indrek.

Avakontserdist oli pereisa sõnul kõige südamlikumad hetked tulesüütamise laul ja Eesti hümn. Suurkontserdist oodati kõige rohkem poistekoori etteastet.

"No "Ranitsakandja" on kõva lemmik ja "Leib jahtub" on meie, vanemate kõva lemmik," ütles Indrek.

"Ranitsjakandja" polnud ainult nende pere oodatuim laul, vaid ka paljude, kui mitte kõigi poistekoori lauljate lemmik, sest lugu kutsuti kordamisele. Dirigent Mariliis Kreintaal sai selle Contra tekstile kirjutatud võrokiilse laulu Märt Agu tantsuliigutuste saatel uuesti tervele lauluväljakule esitada.

"Mega äge, lihtsalt suurepärane. Mu keha on dopamiini, adrenaliini ja oksüdotsiini täis. Nüüd kergelt pulss hakkab taastuma. Aga lihtsalt nii äge on. Ja iga laulev poiss on lihtsalt nii äge poiss," lausus Kreintaal.

"Tore on seda emotsiooni tagasi saada nii laulukaare alt kui ka publiku seast. See on nii oluline, et sa ei ole üksinda. Vaid sa oledki see energia, mis sealt poistelt tagasi tuleb, see on nii aus ja see on nii ehe," lisas ta.

Kuldar Schüts juhatas dirigendina nii avakontserdil kui ka pühapäeval.

"Täna oli ikka suurem tähtsus, sest poistekoor on minu elu ja kirg, mida mulle meeldib juhatada," lausus Schüts.

Schütsi sõnul ootab tema ennekõike seda, et inimesed kuulaksid laulupeol muusikat.

"See ei ole lihtsalt kogunemine, see on mitme aasta pikkune töö, mida lauljad on harjutanud ja nad soovivad seda kõigile neile inimestele ette kanda. Et inimesed kuulaksid ja naudiksid seda, mida me oleme ette valmistanud," ütles Schüts.

Dirigent ja koorimuusika helilooja Karin Tuul osales autorina juba teisel peol. Seekordne lugu "Vaata ja sa näed" kõlas naiskooride esituses.

"Eesti naine on ju vägev naine ja kui neid on veel palju koos, siis see on ilmselgelt ülivõimas tunne. Ma vaatan seda ja kogen seda kõike tohutu tänutundega ja tohutu õnnetundega," lausus Tuul.

Veiko Tubina tekstile sündis muusika kiiresti.

"Teos vist valmis ühe või kahe päevaga. Nii et see oli väga kiire loomeporotsess. Aga kui on hea tekst, mis kõnetab, siis ei olegi palju vaja," ütles Tuul.

Omaenda kirjutatud lugu dirigeerinud Valter Soosalu viskas esmalt nalja ilma üle.

"Vähemalt ei saja, eks ole! Kui vaadata siin platsi peal ringi, siis see ongi täiuslik sümbol sellest, mis asi laulupidu on – sajab, aga me ei lähe siit kuhugi. Me oleme siin," ütles Soosalu.

"Ja mis puudutab laulupidu kui muusikasündmust, siis on näha, et kooride kvaliteet lähebki igakorraga paremaks. See on meeletu töö, mis on ära tehtud. Siin on mõni teos kavas, nagu näiteks Veljo Tormise "Laulja", millest veel mõni aeg tagasi ei oleks osatud unistada, et laulupoel kuulda saab. Ja sellega seonduvalt on meil ka juba järgnevaid võib-olla hulljulgeid mõtteid," lisas ta.

Laulupeo suurkontserdil kõlas 40 eriilmelist teost, nende seas ka rohkelt uudisloomingut. Laulupeolisi, nii esinejaid kaare all kui pealtvaatajaid-kuulajaid oli täna lauluväljakul kokku ligemale 90 000.