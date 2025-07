Dirigendipuldis kukkunud Neeme Järvi paraneb haiglas, kuid tunneb ennast hästi

Laulupeo "Iseoma" pühapäevasel suurkontserdil lisalugu "Kodumaa" dirigeerinud maestro Neeme Järvi kukkus lauljatele lilli visates dirigendipuldis ja toibub nüüd haiglas. "Maestro on juba intervjuu andnud ja paraneb haiglas. Sellega läks kõik hästi," ütles Laulu- ja Tantsupeo SA teabejuht Sten Weidebaum esmaspäevasel pressikonverentsil.

Neeme Järvi sõnas Delfile antud intervjuus, et vigastas kukkudes kaelalülisid. Järvil on kahju, et õnnetus juhtus nii suure publiku ees, kuid ta rõhutas korduvalt, et selles ei pea nägema suurt traagikat ning õnnetusi juhtub.

"Toibumine võtab aega," tõdes Järvi, aga lisas, et loodab siiski esimesel võimalusel koju saada. Hetkel aga on mureks see, et ta ei saaks veel omal jalal kõndidagi. "Väga raske oleks liikuda," möönis ta. Aga nii tema ise kui ka arstid on optimistlikud.

Järvi tõdes, et tal on vanema inimesena vahel tasakaaluhäired ning sellega on probleeme olnud varemgi. "Käitusin nagu noor mees. Ma lihtsalt pean olema tähelepanelik. See on see tasakaal," sõnas ta.