Laulupeo dirigendidebüüdi teinud Ode Pürg: see oli muusikaliselt mu elu ägedaim hetk

Eelmisel nädalavahetusel toimunud üldlaulupeol "Iseoma" astus esimest korda laulupeo dirigendipulti noor dirigent Ode Pürg. Tema käe järgi kõlas naiskooride esituses Karin Tuule ja Veiko Tubina kirjutatud laul "Vaata ja sa näed".

Ettepaneku laulupeol naiskoori juhatada tegi Pürgile naiskooride liigijuht Külli Kiivet. "Naiskoorid on nii äge liik! Naised vaatavad ilusti kätt, naised kuulavad ilusti," kiitis ta. "Kogu töö, mis me olime poole aasta jooksul üle Eesti harjutades teinud, realiseerus kaare all väga hästi. Lood tulid väga kaunilt välja. Kogu naiskoori plokk oli suurepärane. Kõik oli väga ilus!"

Tänavusel peol oli naiskooris lauljaid umbes 4000. Suure peo eelproovid algasid jaanuaris ja eelproovidega tegid dirigendid Eestile kaks korda ringi peale. "Ja tegelikult on enam-vähem nii, et sa jõuad vähemalt naiskoorides ikkagi kõik koorid ära näha. [Laulupeol dirigeerides] oli tunne, et vau, ma tõesti tean kõiki neid 4000 naist. Oli hästi kindel tunne," kirjeldas Pürg.

Laulupeol dirigeerides ei saa lasta ennast vaid vaimust kanda, vaid peab sada protsenti kohal olema, rõhutas Pürg. "Teise soprani ja teise aldi vahemaa on meeletu ning kui seal üks häälerühm kaotab pea ja mina olen seal kuidagi vaimust tõstetud, siis võib asi loksuma minna. Ma pean ikka väga kohal olema," tõi ta välja. "Aga see on hea sümbioosi asi. Selline natuke kõrgema kohaolu on hea, aga samas sa pead olema ikkagi hetkes ja juhtima."

"Mulle liigijuht ütleski, et Ode, harju sellega, et sopran on nii kaugel ja aldi teine ots on nii kaugel, et sa pead oma käed ikka laiali ajama. Õnneks ma olen pikk naisterahvas ja sellega polnud probleemi."

Lõppenud peost võtab Pürg kaasa ilusa tunde. "See oli kahtlemata seni muusikaliselt mu elu kõige ägedam, tundlikum ja hardam hetk," tunnistas ta.