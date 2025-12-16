Tõnu Õnnepalu Pessoa "Rahutuse raamatust": seda raamatut polegi õigupoolest olemas

Pärast Fernando Pessoa surma ilmunud "Rahutuse raamat" on sadadest fragmentidest koosnev teos, millest on ilmunud hulk erinevad versioone, kuna teose tekste saab järjestada ja kokku panna eri moel. Esimene eestikeelne tõlge ilmus kaks aastat tagasi, Indrek Koffi alustas oma tõlkega aga tööd juba enne seda.

"Kui ma sain teada, et on plaan teha ka teine tõlge, siis me konsulteerisime ja saime aru, et üks ei sega teist, saame teha sellise kultuuriteo, et sünnib üks tõlge, mis on selle tohutuvõimsa tekstikogumiku parimate palade valik, ning meie võtame aluseks selle kõige täielikuma võimaliku mahu, mis olemas on," selgitas Koff.

Kirjanik ja tõlkija Tõnu Õnnepalu rõhutas, et "Rahutuse raamatu" puhul on igatipidi vahva, et on kaks erinevat tõlget, mida saab omavahel võrrelda. "Selle Pessoa "Rahutuse raamatuga" on niisugune konks, et seda raamatut polegi õigupoolest olemas, Pessoale iseloomulikult on see olematu raamat, need on lihtsalt tekstid, mida ta kirjutas, mis ladestusid kuhugi kasti, tema kuulsasse kasti, kuhu kõik tema tekstid kuhjusid, sest eluajal tal peaaegu midagi ei ilmunud."