Karin Hallas-Murula: Habermann ja Johanson olid inimestena üksteise vastandid

Arhitektuuriloolane Karin Hallas-Murula pani kaante vahele arhitektide Eugen Habermanni ja Herbert Johansoni lood. Hallas-Murula rääkis kultuurisaatele "OP", et mehed annavad tandemina suurepärase ettekujutuse, milline oli Eesti-aegne arhitekt.

Habermann ja Johanson kujundasid suure osa 20. sajandi esimese poole Tallinnast. Projekteerisid nad peaaegu kõike: elamutest kabeliteni, koolimajadest vanadekodudeni, kioskitest pangahooneteni. Riigikogu hoonest rääkimata.

Mastaapse kaksikmonograafia kokku pannud Hallas-Murula usub, et ühel aastal sündinud, mitut haridusasutust koos väisanud ning isegi oma 50. juubelit koos tähistanud arhitektid olid pigem sõbrad kui konkurendid. "Vanad head sõbrad. Konkurentsi nende vahel peaaegu et ei olnudki, sest mõlemad olid nii hõivatud suurte tellimustega, mida tuli järjest," selgitas Hallas-Murula.

Habermanni ja Johansoni käe läbi ärkasid muu hulgas elule Ristiku koolimaja, Lenderi koolimaja, Prantsuse lütseum, keskhaigla, tuletõrjehoone ning palju kortermaju Politseipargi ümbruses.

Pronksi tänav 10 ja Gonsiori tänava ristmikul asub 1939. aastal ehitatud kuuekorruseline korterelamu, mis sai elavat vastukaja. "See koosneb tegelikult kolmest erinevast majast. Korterite vajadus oli väga suur pärast esimese maailmasõja lõppemist ja hakati projekteerima suuremaid kortermaju, mille korteri suurus ei tohtinud olla üle kolme toa, sest see oli riigilaenu põhimõte," selgitas arhitektuuriloolane.