Rotterdamis esilinastus Eesti osalusel valminud must komöödia "Presidendirööv"

Režissöör Samuli Valkama ajalooline komöödia viib vaataja 1930. aasta 14. oktoobri hommikusse, mil paremäärmusliku Lapua liikumise aktivistid röövisid Soome esimese presidendi Kaarlo Juho Ståhlbergi ja tema abikaasa Esteri.

Tegijate sõnul on film kantud süsimustast huumorist. Filmi keskmes on röövijad, kes mässivad end üha segasematesse olukordadesse. Rööv, mis pidi olema demonstratsioon jõust ja ideoloogiast, hakkab samm-sammult lagunema farsiks, kus segadus, otsustusvõimetus ja inimlik absurdsus võtavad võimust ning miski ei lähe plaanipäraselt.

Filmi peaosatäitja on Eesti kinosõpradele filmidest "Tundmatu sõdur" ja "Langenud lehed" tuntud Jussi Vatanen. Eesti näitlejatest teevad filmis kaasa Pääru Oja ning Alex Paul Pukk.

Linateose monteerija on Tambet Tasuja, kostüümikunstnik Eugen Tamberg, grimmikunstnik Kaire Hendrikson ning võtteplatsi järjepidaja Katariina Rebane. Filmi kaastootja on Münchhausen Films, produtsent Madis Tüür. Filmi levitab Level K.

"Presidendirööv" jõuab Eesti ja Soome kinopubliku ette 2026. aasta sügisel.