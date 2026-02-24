X!

Arhitekt: Tallinna Linnateatri projekteerimine oli tõeline väljakutse

Arhitektuur
Foto: Kaupo Kalda
Arhitektuur

Kultuukapitali arhitektuuri peapreemia pälvinud arhitektuuribüroo Salto arhitekt Ralf Lõoke tõdes saates "Kultuurkapitali aastapreemiad", et Tallinna Linnateatri projekteerimine oli teatri asukoha tõttu tõeline väljakutse.

Arhitektuuribüroo Salto arhitektid Maarja Kask, Ralf Lõoke, Kerstin Kivila, Ragnar Põllukivi, Margus Tamm, Helina Laborde, Martin Mclean, Märten Peterson ja Andro Mänd on ruumiloojad, kes kvaliteedi arvelt kompromisse ei tee. Salto loomingust olulise osa moodustavad avalikud hooned. Kultuurkapitali poolt auhinnatud Saku gümnaasiumi põhikooli ning Tallinna Linnateatri puhul tõsteti esile asukoha ja kultuurilise kontekstiga arvestamist.

Arhitekt Ralf Lõoke rääkis, et Tallinna Linnateatri puhul võiks pigem küsida, mis ei osutunud väljakutseks. "Juba see, et sa teed sellise kaasaegse töötava teatri koos kogu logistikaga keskaegsesse vanalinna, UNESCO maailmapärandi sisse. Siin on 15 ajaloolist hoonet pluss kõik, mis on uus. See kõik kokku on ilmselt tõeline väljakutse."

"See asi, mida me püüdsime siin teha, see mõte, mis Elmo Nüganenil oli, et see kõik uus hoonestus, kaks suurt saali on maa all, aga meie väljakutse või eesmärk oli see, et kui sa oled siin maa all, sa tegelikult tajud seda tänavaruumi ka," lisas arhitekt Maarja Kask.

Lõoke rääkis, et arhitektidele oli oluline, et üks lõik linnateatri hoones on klaasist, sest see tagab valguse alla publikualadele ja vaate üles välja. "Kui sa oled jõudnud läbi erinevate keerdkäikude keldrisse välja, siis sa tegelikult saad ennast lokaliseerida, näed aknast välja, kus sa tegelikult paikned."

Teiseks oli arhitektidele oluline, et säiliks vaade hoovi, kus on muu hulgas püsti kolmnurkne lavatorn. "Mul on hea meel, et teater oli nõus lavatorni tegema natukene ebatraditsioonilisel viisil, et üks ots läheb täiesti maha välja, mis võimaldas tornist teha tribüüni," märkis ta.

Saku koolimaja kujundamise tegi Maarja Kase sõnul esiteks keeruliseks hoone suur maht. "Teiseks oli seal krundi peal kahel pool väga intensiivne liiklus. Meie mõte või ülesanne, mida me enda jaoks püstitasime, oligi see koolimaja kuidagi teistpidi keerata, et tal tekiks see mõnus, armas, päikeseline hooviala," avas ta.

"Väga selgelt on õnneks sattunud niimoodi, et põhja poole jäävad autoteed ja lõuna poole jääb hooviala. Sellest tulenevalt on see maja keeratud nii, et kõik klassid on jäetud põhja poole, pigem neutraalsema valgusega ja kogu avalik ruum on keeratud lõunasse," kirjeldas Lõoke.

"Suures plaanis on seal ka selline nüanss, et Saku plaanib endale rajada ka promenaadi, mis täidaks keskväljaku ülesannet. Tegelikult see koolihoov, mis meie majal on, on selle promenaadi üks lõpp-punkt. Ta saab endale lisandväärtuse, kui see promenaad kunagi valmis saab," lisas ta.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Kultuurkapitali aastapreemiad"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

12:13

Arhitekt: Tallinna Linnateatri projekteerimine oli tõeline väljakutse

11:41

Viktoriin: kui hästi tunned riiklikke teenetemärke?

11:33

Galerii: esilinastus Ergo Kulla uus komöödiafilm "Säärane mulk"

09:19

Keelenupp. Et sõna ei jääks üksikuks

09:06

Võigemast aastapäeva kontserdist: ärevus on teema, mida oleks imelik vältida

08:06

Ülevaade. Mängufilm aastal 2025 — kõigile midagi

23.02

Aastaga ligi 3000 kilomeetrit rännanud raamatuaasta piltvaip sai viimased pisted

23.02

Vanemuise uus lavastus vaatleb äri- ja akadeemilise maailma vastasseisu

23.02

Anna Verschik: igal luuletajal on oma tõlkija

23.02

Keelesäuts. Mis pläust see veel on?

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

09:06

Võigemast aastapäeva kontserdist: ärevus on teema, mida oleks imelik vältida

22.02

Taavi Eelmaa: keegi ei räägi rohkem rahast kui inimesed, kes tegelevad kultuuriga

23.02

ETV eetrisse jõuab Mstõslav Tšernovi dokumentaalfilm "2000 meetrit Andrijivkani"

23.02

Keelesäuts. Mis pläust see veel on?

23.02

Vanemuise uus lavastus vaatleb äri- ja akadeemilise maailma vastasseisu

20.02

Runge: jumal tänatud, et õppima asuvad noored ei tea, kui õudne on kunstnik olla

23.02

Riste Sofie Käär: brutaalsetes naljades on sageli rohkem kaastunnet ja kriitilist meelt

23.02

Briti filmiauhindadel võidutses "Üks võitlus teise järel"

08:06

Ülevaade. Mängufilm aastal 2025 — kõigile midagi

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo