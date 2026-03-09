Hea Teatri Auhinna laureaat on Maarja Mänd

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse sõnul on Maarja Mänd tegevjuht ja produtsent, kes suudab teoks teha üleelusuuruseid ja pea ettekujutamatuid projekte, ilma et loovmeeskonnad peaksid oma unistuste realiseerimisel kunstilisi järeleandmisi tegema. Tema käe all on sündinud Tartu Uue Teatri suurprojektid, nagu "Kremli ööbikud", "Serafima+Bogdan", festival Hungerburg2024 ning "Tapty1985. Laskumine orgu".

Auhind anti üle esmaspäeval, 9. märtsil Tartu Uues Teatris. Traditsiooniliselt kingiti laureaadile Eesti kunstniku teos, milleks sel korral valiti Von Bombi stencil lõuendil "Dazzling Performance".

Hea Teatri Auhinna asutas 2002. aastal Eesti Teatrikriitikute Ühendus ning alates 2012. aastast annab seda välja Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus. Auhind antakse loominguliste saavutuste eest, mida ühendus peab tähelepanuväärseks Eesti teatripildis, vastavas loominguvaldkonnas või konkreetses loomeloos. Auhinnaga tunnustatakse tegijaid ja kollektiive, kelle põhimõtted ja saavutused kõnelevad tõsisest suhtumisest teatrikunsti pikema aja vältel, mitte üksnes viimasel teatriaastal.

Möödunud aastal anti auhind Siret Campbellile.