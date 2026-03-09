X!

Hea Teatri Auhinna laureaat on Maarja Mänd

Teater
Auhinna Maarja Männile (keskel) andsid üle teatriuurijad Hedi-Liis Toome ja Anneli Saro.
Auhinna Maarja Männile (keskel) andsid üle teatriuurijad Hedi-Liis Toome ja Anneli Saro. Autor/allikas: Henry Griin
Teater

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse (ETUKÜ) Hea Teatri Auhinna laureaat on Tartu Uue Teatri tegevjuht-produtsent Maarja Mänd.

Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühenduse sõnul on Maarja Mänd tegevjuht ja produtsent, kes suudab teoks teha üleelusuuruseid ja pea ettekujutamatuid projekte, ilma et loovmeeskonnad peaksid oma unistuste realiseerimisel kunstilisi järeleandmisi tegema. Tema käe all on sündinud Tartu Uue Teatri suurprojektid, nagu "Kremli ööbikud", "Serafima+Bogdan", festival Hungerburg2024 ning "Tapty1985. Laskumine orgu".

Auhind anti üle esmaspäeval, 9. märtsil Tartu Uues Teatris. Traditsiooniliselt kingiti laureaadile Eesti kunstniku teos, milleks sel korral valiti Von Bombi stencil lõuendil "Dazzling Performance".

Hea Teatri Auhinna asutas 2002. aastal Eesti Teatrikriitikute Ühendus ning alates 2012. aastast annab seda välja Eesti Teatriuurijate ja -kriitikute Ühendus. Auhind antakse loominguliste saavutuste eest, mida ühendus peab tähelepanuväärseks Eesti teatripildis, vastavas loominguvaldkonnas või konkreetses loomeloos. Auhinnaga tunnustatakse tegijaid ja kollektiive, kelle põhimõtted ja saavutused kõnelevad tõsisest suhtumisest teatrikunsti pikema aja vältel, mitte üksnes viimasel teatriaastal.

Möödunud aastal anti auhind Siret Campbellile.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:48

Keeleminutid. Õppija otsib suunda, sõnaraamat juhatab

14:14

Hea Teatri Auhinna laureaat on Maarja Mänd

13:52

Marek Tamm: avalik keelepruuk sigitab Eestisse sadu akadeemikuid

10:24

Kinodesse jõuab dokumentaal maalikunstnik Epp Maria Kokamäest

08:58

Festivalil Leigo Järvemuusika esietendub kontsertlavastus "Raua needmine"

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Eesti Rahva Muuseum tõi publiku ette Armeenia nüüdisaegse maalikunsti

08.03

Arvustus. "Le sursis" ehk Katastroof, mis lükati järgmisesse septembrisse

08.03

Kairi Look: raamat võiks anda lugejale lootust ja julgust elada

08.03

Galerii: Bästard galeriis avanes naistele ja queer-häältele pühendatud näitus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

08.03

Semperi kontsert-etenduse "Kus oled sina?" keskne teema oli loodus

08.03

Aivar Mäe: teadsin, et rahvusteatri nimest tuleb jama

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

23.10

Esimene intervjuu. Kes on Triibupasta?!

08.03

Linda Johanna Kägu: kuidas siduda kooli, teatrit ja näitekirjandust?

06.03

Uue muusika reede: Harry Styles, Olivia Rodrigo, Borm Bubu, Anne Hathaway jt

08.03

Kairi Look: raamat võiks anda lugejale lootust ja julgust elada

08.03

Eesti Rahva Muuseum tõi publiku ette Armeenia nüüdisaegse maalikunsti

08.03

Galerii: Bästard galeriis avanes naistele ja queer-häältele pühendatud näitus

07.03

Arvustus. "Tantsi tolm põrandast": ma kannan neid eneses

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo