X!

Kirjanike liit kuulutas välja uue romaanivõistluse

Eesti Kirjanike Liit kuulutas välja järjekordse romaanivõistluse, mille tulemused tehakse teatavaks tuleva aasta juunis.

Kirjanike liit ootab romaanivõistlusele käsikirju, mis on kirjutatud eesti keeles, varem avaldamata ja vähemalt mahus 200 000 tähemärki. Käsikirjad peavad olema välja trükitud kahes eksemplaris, tähemärgi suurus peab olema 12 ja leheküljed tuleb nummerdada.

Võistlus on anonüümne, seega tuleb käsikiri varustada märksõnaga ja kinnises ümbrikus autori andmetega.

Käsikirju ootab kirjanike liit alates 1. veebruarist kuni 1. märtsini 2027 Tallinna Kristiine keskuse mis tahes postipakiautomaati. Postipaki saaja telefoninumber on 5367 6440. Enne 1. veebruari ja pärast 1. märtsi 2027 laekuvad käsikirjad jäävad paraku arvesse võtmata. 

Tulemused tehakse teatavaks sama aasta juunis.

Kirjastuse Loodus korraldatud esimesest romaanivõistlusest möödub sel aastal 100 aastat. Suuremaid romaanivõistlusi on Eestis toimunud vähemalt igal kümnendil. Kirjanike liidu romaanivõistlus taaselustati erakapitali toel 2014. aastala. välja kuulutatud võistlus on järjekorras seitsmes.

Toimetaja: Kaspar Viilup

