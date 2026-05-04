X!

Margit Mutso: keskkonnaamet tõrjub inimesed loodusest eemale

Arhitektuur
Margit Mutso
Margit Mutso Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Arhitektuur

Avatud kallasrada ja liigirikkad rannikud vajavad kaitset, aga päris kurb, kui hülgehalli mere kaldal kodusoojust pakkuvad majad jäävad edaspidi vaid laulusõnadesse, kirjutab Margit Mutso arhitektuurikommentaaris.

Keskkonnaamet annab oma kodulehel teada, et 10. mail algab looduskaitsekuu. Looduskaitsekuu eesmärk on tuua inimesi lähemale loodusele, aidata mõista meie elukeskkonda ning vältida võõrandumist loodusest. See on ka hea ajend rääkida meie elamisvõimalusest looduskeskkonnas.

Inimesi, kes stressirohkest linnakeskkonnast meeleldi ära maale läheksid, on Eestis päris palju. Kui lapsed on väikesed või vastupidi – juba koolieast väljas ja tööandja võimaldab teha kaugtööd, siis tundub looduse rüppe elama minek päris ahvatlev. Tegelikkus võib aga maakodu ehitamisel osutuda üsna valulikuks. Ehkki riik inimesi justkui loodusele lähemale kutsub, tõrjub keskkonnaamet ka väikesemahulist ehitustegevust loodusest pigem eemale.

Viimase aasta üks valusamaid teemasid on olnud ehitamine rannikualadel. Nii näiteks tabas sügisel suur ehmatus mitmeid mereäärse elamumaa omanikke Haapsalu kandis. Ehkki kodu rajamiseks soetanud maale oli nagu kord ja kohus tehtud detailplaneering ning selle alusel valminud ka ehitusprojekt, selgus ootamatult, et ranna alal siiski puudub ehitusõigus. Kuidas siis nii?

Nimelt koostas omavalitsus vahepeal uue üldplaneeringu, mille käigus ranna piiranguvöönd keskkonnaameti nõudmisel laienes võrreldes eelmise üldplaneeringuga kahekordseks. Lisaks on kaardile ilmunud veel uus tingmärk "ilmekas teelõik väärtuslikul maastikul".

Mida mõisted "ranna piiranguvöönd" ja "ilmekas teelõik väärtuslikul maastikul" maaomanikule täpselt tähendavad – see üldplaneeringu jooniselt ega seletuskirjast üheselt ei selgu. Põhijoonisel on nimelt veel eraldi tingmärk "ehituskeeluala" – see kulgeb kitsamalt mööda rannajoont ning laseb arvata, et ju siis ülejäänud maal võib mingitel tingimustel ehitada. Aga ei – keskkonnaamet ei lase siin isegi värske detailplaneeringu alusel krunte moodustada.

Üldplaneeringus on kirjas, et varem kehtestatud detailplaneeringud kehtivad selles ulatuses, mis ei lähe vastuollu üldplaneeringuga. Peen sõnastus, mis tähendab varjatult detailplaneeringu kehtetuks muutmist – formaalselt justkui detailplaneering kehtib, aga selle tuum ehk ehitusõigus on ära võetud. Ilma teavitamata, ilma kompensatsioonita, vaikselt, omaniku selja taga. Üldplaneeringu avalikustamise ajal ei olnud veel märget ehituskeeluala laienemisest. Kostub nagu vargus?

Tekkinud olukord on piinlik. Riigi eri instantsid tõlgendavad antud olukorda erinevalt: õiguskansler on öelnud, et sel moel ei saa detailplaneeringuid üldplaneeringuga tühistada, sama meelt ollakse ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ning omavalitsuses. Võim on aga keskkonnaametil, kelle silmis on looduse kaitsmine ülekaalukas avalik huvi ja pole probleem kui mõni mutrike seejuures jääb hammasrataste vahele. Ei ole rahul – palun, maaomanikud, pöörduge kohtusse. Olete kulutanud raha maaostule, detailplaneeringu koostamisele ja ehitusprojektile – aidake riigil ka õigusselguseni jõuda!

Üsna ülbe käitumine oma kodanike suhtes? Selle asemel, et riigiaparaadi helgemad pead ümarlaua taha koguda ja olukorrale mõistlik lahendus leida, surutakse loodusesse kippujad kohturajale.

Eestlane on olnud aastasadu rannarahvas. Vanad kalurikülad ja elu rannaaladel on oluline osa meie kultuuris. Nüüd, mil meil on ehituses kasutada kõrgtehnoloogia ja vastupidavad materjalid, võimalus ehitada maja, mis rannatuultes ei värise ja kust reostus maapõue ei leki, peame veest eemale hoidma.

Avatud kallasrada ja liigirikkad rannikud vajavad kaitset, aga päris kurb, kui hülgehalli mere kaldal kodusoojust pakkuvad majad jäävad edaspidi vaid laulusõnadesse.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

04.05

Tarbekunsti- ja disainimuuseumis tähistatakse näitusega Bauhausi 100. aastapäeva

04.05

Vaal galeriis näituse avanud Paul Kormašov: kodu on muutuv kogum

04.05

Teet Kase ja Kristjan Kannukene ühendavad Nigulistes tantsu ja viiulihelid

04.05

Keskkonnakuul näeb ETV2-s ja Jupiteris silmapaistvaid dokumentaalfilme

04.05

Margit Mutso: keskkonnaamet tõrjub inimesed loodusest eemale

04.05

Selgusid Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali võitjad

04.05

"Saatan kannab Pradat 2" tõi avanädalavahetusel kinodesse üle 13 500 vaataja

04.05

Kolmandal Nublikumil esineb Austraalia produtsent ja DJ Luude

04.05

Kai kunstikinos jõuab vaatajate ette Paul Kuimeti kureeritud eriprogramm

04.05

Pildid: Tartu algasid Vallo Toomla mängufilmi "Beatrice" võtted

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

03.05

Erki Pärnoja: laenuhaldur ütles meile, et vähemalt üks pereliige võiks normaalset tööd teha

04.05

Margit Mutso: keskkonnaamet tõrjub inimesed loodusest eemale

04.05

Pildid: Tartu algasid Vallo Toomla mängufilmi "Beatrice" võtted

02.05

Kadri Kõusaar: mul on "Magnuse" kohtuprotsessist siiani tohutu haav

30.04

Veneetsia kunstibiennaali žürii astus pahameeletormi järel tagasi

03.05

Sirja-Liisa Eelma: mind huvitab kunstis vahepealsus

01.05

Uue muusika reede: Holy Motors, An-Marlen, Karl Killing, Villemdrillem

04.05

Keeleminutid. Kumb on halvem olla, joomakaru või joomakoer?

04.05

Teet Kase ja Kristjan Kannukene ühendavad Nigulistes tantsu ja viiulihelid

03.05

Fotod: Tallinnas tähistati läti helilooja Pēteris Vasksi juubelit

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo