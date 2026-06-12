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Eesti näitlejate häälte kasutamine eeldab edaspidi selgemaid kokkuleppeid

Teater
Arvi Tavat ja Reimo Sagor
Arvi Tavat ja Reimo Sagor Autor/allikas: näitlejate liit
Teater

Eesti Näitlejate Liit ja Eesti Keele Instituut sõlmisid kokkuleppe, mis sätestab näitlejate häälte ja nende põhjal loodud sünteeshäälte kasutamise põhimõtted. Teadustööks ja avaliku sektori tarbeks võib hääli kasutada edasi, kuid äriotstarbel tuleb selleks saavutada eraldi kokkulepe liiduga.

Näitlejate liidu sõnul aitab kokkulepe tehisaru kiire arengu tingimustes seniseid häid tavasid selgemalt sõnastada ning annab edasiseks koostööks ühtse ja läbipaistva raamistiku. Sünteeshäälte arendamine ja kasutamine peab toetuma selgetele kokkulepetele, õiguskindlusele ning lugupidavale koostööle kõigi asjaosaliste vahel, leiab liit.

Kokkuleppe alusel võib Eesti Keele Instituut (EKI) näitlejate hääli üksnes teadus- ja arendustegevuses, mille hulka loetakse ka teksti- ja andmekaevet ning anda selle ulatuses ka all-litsentse.

Küll aga ei lubata esitusi kasutada ebamoraalsetele, ebaeetilistel, poliitilistel ja ärilistel eesmärkidel. Näiteks ei tohi edaspidi kasutada näitleja häält ettevõtte kasutajatoe telefoniliinil, videode või videotervituste loomisel ning tasulistes õpikeskkondades. Samas on lubatud hääle kasutamine näiteks pimedate raamatukogu tasuta raamatukogus ja ERR-i keskkondades, kus loetakse tasuta uudiseid või subtiitreid ette.

Eesti Näitlejate Liidu esimees Reimo Sagori tõi välja, et sünteeshäälte kasutamine ja areng puudutab pea kõiki inimesi – nii neid, kes tehnoloogiat loovad, kui ka neid, kelle häält selleks kasutatakse või kes selle vilju igapäevaselt maitsevad.

"Selged ja ühised reeglid annavad kõigile osapooltele kindlama jalgealuse ning on suur rõõm, et olemegi selleni nüüd jõudnud," sõnas Sagor.

Mõlemad osapooled näevad kokkuleppes olulist sammu laiemas ühiskondlikus arutelus tehisaru, inimtöö väärtuse ja isikuõiguste kaitse üle.

"Hea meel on selle üle, et koostöös Eesti Näitlejate Liiduga saime seniseid põhimõtteid täpsustada viisil, mis annab näitlejate sünteeshäälte kasutamisele tulevikus veelgi selgemad raamid. See kokkulepe kinnitab, et innovatsioon ja vastutustundlik tegutsemine saavad käia käsikäes," leiab Eesti Keele Instituudi direktor Arvi Tavast.

Toimetaja: Karmen Rebane

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