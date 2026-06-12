Suri näitleja Janek Sarapson

Janek Sarapson sündis 20. märtsil 1972. aastal Tartus.

Sarapson lõpetas 1990. aastal Tartu 16. keskkooli ja 1997. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli näitejuhtimise erialal.

Aastatel 1997–2006 töötas Sarapson VAT teatris. Ta mänginud ka Endla, Kuressaare teatri ja Vana Baskini teatri lavastusest. Lisaks tegutses ta päeva- ja õhtujuhina ning õpetas koolilastele näitlemist.

Ta on muuhulgas mänginud sarjades "Hajameelselt abielus", "Kättemaksukontor", "Kelgukoerad" ja "ENSV" ning filmides "Kertu", "Lumekuninganna" ja "Stiilipidu".