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Guido Kangur valiti Eesti Näitlejate Liidu auliikmeks

Teater
Guido Kangur ja Reimo Sagor
Guido Kangur ja Reimo Sagor Autor/allikas: Kiur Kaasik
Teater

9. juunil tähistas oma 70 aasta juubelit näitleja Guido Kangur, kes sai selle puhul tunnustatud ka Eesti Näitlejate Liidu auliikme auaadressi ja hõbemärgiga.

Auaadressi ja hõbemärgi andis pidulikul juubelisündmusel draamateatris üle Eesti Näitlejate Liidu juhatuse esimees Reimo Sagor.

Guido Kangur on 1980–1992 Noorsooteatri ja 1992. aastast Eesti Draamateatri näitlejana panustanud Eesti teatrilukku lugematute arvu rollidega. Samuti on ta kaasa teinud pajudes filmi- ja telesarjades ning pälvinud mitmeid tunnustusi panustamise eest Eesti kultuuriellu nii teatrilaval kui ka muusikafestivali korraldajana.

Auliikme auaadressiga tunnustavad näitlejad väärikat kolleegi ja avaldavad lugupidamist hindamatu panuse eest Eesti teatriellu.

Auliikmeks valib Eesti Näitlejate Liidu juhatus 70. sünnipäeva tähistanud näitlejate liidu liikmete seast. Eesti Näitlejate Liit taastas auliikme valimise traditsiooni 1990. aastate alguses just liidu toonase esimehe Rein Oja ettepanekul.  

Esimene Eesti Näitlejate Liidu auliige oli Eesti Draamateatri näitleja Salme Reek. Viimati pälvis selle au ooperisolist Jaan Willem Sibul.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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