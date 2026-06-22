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Galerii: Muhu koolimajas avati Muhu käsitöö ühisnäitus

Kunst
Muhu käsitöö näitus Muhu koolimajas
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Kunst

Muhu koolimajas avati Jaanipäeva eel Muhu käsitöö ühisnäitus, kus saab vaadata muhu mustreid, tikandeid, susse ja rahvariideid.

Muhu kooli kahte pikka koridori on ära mahutatud üle 600 suurema või väiksema näputöö. Käsitöö tähendab muhulase jaoks oma saare tugevat identiteeti ja uhkust.

"Ma arvan, et see peegeldabki Muhu käsitöö ja Muhu naiste mitmekesisust, fantaasialendu ja ma arvan, et ikkagi ka nende uhkust teha ise ja teistele teha. Eks ta on õpitav, aga see kasutatav värvigamma, see on kuidagi päritav," lausus käsitööline Triinu Traumann.

Muhu mustrid pole ju tuntud mitte ainult oma saarel ja muhu pättidega ehk siis sussidega käiakse ka kaugemal ringi. Lisaks klassikalistele tekkidele, pättidele, patjadele on leitud ka uusi ja innovaatilisi lähenemisi Muhu mustritele.

"Võib-olla nooremad inimesed ikkagi julgevad. Vanemad võib-olla mõtlevad, et ei tohiks seda teha, aga aeg läheb edasi ja peab katsetama muid asju ka. Muidu läheb igavaks," sõnas käsitööline Piret Lember.

Võib vist öelda, et Muhulaste käsitöötraditsioonid on sööbinud geenidesse ja seetõttu köidab ka noori muhulasi.

"Nagu näha, et mul vanaema teeb, tema ema tegi. Mu vanaisa ema tegi. Mul on terve suguvõsa ema ja isa poolt, kes on kõik läbi aegade teinud ja kui vaadata seda käsitööd, siis ma tunnen, et ma tahan ka seda teha," ütles käsitööhuviline Kai Kommel, kes kandis saja aastas vanust muhu seelikut.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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