Galerii: Käbliku Beer Camp & Rock'n'Roll festivali esimene päev

Käbliku Beer Camp & Rock'n'Roll toimub tänavu üheksandat korda. Algselt väga konkreetselt metalmuusikale ja käsitööõllele keskendunud festivalist on praeguseks kujunenud pereüritus, kus esinevad mitmekülgsed artistid.

Tänavusel festivalil on korraldajate sõnul rõhk erilisel muusikal. Kui tavapäraselt on esinenud kodumaised artistid, siis tänavu esineb artiste Eestist ja seitsmest välisriigist.

Festivali avapäeval esinesid teiste seas Bloodfeather, Aapo Ilves ja Robotorr. Väliskülalistest astusid üles Mars Red Sky Prantsusmaalt, Primordial Iirimaalt ja Yoth Iria Saksamaalt.

Festival jätkub laupäeval.