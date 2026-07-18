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Galerii: Käbliku Beer Camp & Rock'n'Roll festivali esimene päev

Muusika
Käbliku Beercamp & Rock'n'roll festival 2026
Käbliku Beercamp & Rock'n'roll festival 2026 Autor/allikas: Khandie Rees/Mati Leet/Kaarel Tigas
Muusika

Üheksandat korda toimunud Käbliku Beer Camp & Rock'n'Roll festivalil astusid üles Mars Red Sky, Primordial, Aapo Ilves jt.

Käbliku Beer Camp & Rock'n'Roll toimub tänavu üheksandat korda. Algselt väga konkreetselt metalmuusikale ja käsitööõllele keskendunud festivalist on praeguseks kujunenud pereüritus, kus esinevad mitmekülgsed artistid.

Tänavusel festivalil on korraldajate sõnul rõhk erilisel muusikal. Kui tavapäraselt on esinenud kodumaised artistid, siis tänavu esineb artiste Eestist ja seitsmest välisriigist.

Festivali avapäeval esinesid teiste seas Bloodfeather, Aapo Ilves ja Robotorr. Väliskülalistest astusid üles Mars Red Sky Prantsusmaalt, Primordial Iirimaalt ja Yoth Iria Saksamaalt.

Festival jätkub laupäeval.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

kirjandusministri juures

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