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Nikolai Baturini "Karu süda" prantsuskeelne tõlge pälvis maineka tõlkeauhinna

Kirjandus
Nikolai Baturin.
Nikolai Baturin. Autor/allikas: ELMO RIIG/SAKALA/SCANPIX
Kirjandus

Guillaume Gibert pälvis eesti kirjaniku Nikolai Baturini romaani "Karu süda" prantsuskeelse tõlke eest maineka Amédée Pichot' tõlkeauhinna.

Nikolai Baturin (1936–2019) oli omanäolise ja mängulise keelekasutusega kirjanik, kelle loomingut iseloomustab keeleliste võimaluste julge avardamine. Lisaks murdekeele, eelkõige Mulgi murde rikkalike väljendusvõimaluste kasutamisele ja edasiarendamisele põimis Baturin oma tekstidesse arhaisme, uudissõnu ning isikupärast keeleloomingut. Tema teoste tõlkimine on seetõttu eriline loominguline väljakutse ning pakub ka lugejale avastamisrõõmu.

Guillaume Giberti vahendusel jõuab Baturini "Karu süda" prantsuskeelse lugejani, avades uusi võimalusi eesti kirjanduse avastamiseks Prantsusmaal. Huvilistele pakub teos võimaluse kogeda Baturini loomingut teises keeles ja kultuuriruumis – tõlge on iseseisev kirjanduslik kohtumine, mis toob esile nii algteose eripära kui ka tõlkija kunstilise panuse.

Guillaume Gibert Autor/allikas: Madis Katz/Eesti Kirjanduse Teabekeskus

Amédée Pichot' auhinna asutas 1995. aastal kirjandusliku tõlke edendamise ühendus ATLAS. Sellega tunnustatakse igal aastal üht kaasaegset ilukirjandusteost tõlke kõrge kvaliteedi eest. Tegemist on ühe Prantsusmaa tunnustatuima kirjandustõlkeauhinnaga, mille rahaline väärtus on 5000 eurot. Tänavu pääses finalistide hulka seitse tõlkijat.

Nikolai Baturini romaani "Karu süda" prantsuskeelse tõlke andis välja kirjastus Paulsen.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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