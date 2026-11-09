Tallinnas esineb elektroonilise roki ansambel Henge

2015. aastal Manchesteris tegevust alustanud Henge on loonud oma muusikalise universumi, mille keskmes on stiil, mis ühendab progerokki, psühhedeeliat ja reivikultuuri. Bändi liikmed astuvad lavale väljamõeldud maaväliste tegelastena. Laulja ja kitarrist Zpor, bassist Goo, süntesaatorimängija Sol ning trummar Nom moodustavad kollektiivi, mis on väidetavalt saabunud Maale kaugematest galaktikatest, et levitada rahu ning valmistada inimkonda ette eluks väljaspool koduplaneeti.

Henge'i kontserdid ühendavad intensiivse instrumentaalmuusika, elektroonilised rütmid, kostüümid ja ulmefilmidest laenatud visuaalse keele. Oma loomingulist maailma on nad laiendanud ka väljaspool kontserdilavasid, avaldades koostöös kunstnikega koomiksisarja, mille loomisel on osalenud muu hulgas Briti kultuskoomiksi "2000 AD" juures töötanud illustraator Boo Cook.

Bändi diskograafiasse kuuluvad albumid "Attention Earth!" (2018), "ExoKosm" (2020), "Alpha Test 4" (2023) ja "Journey to Voltus B" (2025). Viimane neist on kontseptuaalne kosmosereis planeedile, mille elanikud seisavad silmitsi tuumaenergia avastamisega. Albumi vinüülversiooni B-poolele on pressitud kaks paralleelset helisoont, mis viivad loo kahe erineva lõpuni: ühes õnnestub tsivilisatsioonil kasutada tuumasünteesi rahumeelsel eesmärgil, teises saabub tuumatalv. Milline tulevik kuulajale avaneb, sõltub sellest, millisesse soonde plaadimängija nõel satub.

2027. aasta alguses ilmub nende viies stuudioalbum "Humans", mis pöörab pilgu avakosmosest tagasi planeedi Maa inimasukatele. Tallinnasse jõuab bändi tuuriga, mille raames antakse 75 kontserti.