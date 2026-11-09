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Mardi- ja kadrikombestik pürgib UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja

kultuur
Mardisandid
Mardisandid Autor/allikas: Brett Hiiob
kultuur

Eesti esitas marti- ja katrijooksmise traditsiooni UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Otsus tehakse teatavaks detsembris Hiinas toimuval UNESCO kohtumisel.

Et eestvedamisele korralik hoog sisse anda, käisid mardisandid esmaspäeva õhtul nii all-linnas kui ka Toompeal sanditamas. Sandid sisenesid valitsushoonesse lauluga, viskasid peaministri ees kukerpalli, esitasid mõistatusi ja tegid niisama vigureid.

"Mardipere käib ikka õnne viimas ja viisime peaministrile ka õnne. Ta on tubli poiss, tal on vaja jõudu ja jaksu ning vitsakimp võiks ka kaasas olla. Tervistav eluvits – paned niuh-näuh, triibulised püksid saad pealekauba, aga tervis tuleb. Vitsast on alati abi," rääkis peaministrit külastanud mardisant.

Vitsaga said taguotsale tervist, jõudu ja virkust nii peaminister ise kui ka teised kohaletulnud.

Kas Eesti Folkloorinõukogu eestvedamisel jõuab mardi- ja kadrikombestik UNESCO kultuuripärandi esindusnimekirja, selgub detsembri alguses Hiinas toimuval vaimse kultuuripärandi komitee istungil.

"Me ikka loodame. Kutse on meil ju saadetud. Täna veel sanditame natukene, siis hakkamegi astuma sinna. Mõtlesime, et nii väärt pühad – mitu tuhat aastat juba siin maailmas olnud –, et miks need siis seal kultuuriväärtuste nimekirjas ei peaks olema. Seal on igasugu asju, suitsusaun juba sai. Mardid käivadki enne suitsusaunas, saavad näo tahmaseks. Mõtlesime, et lähme siis ise ka sinna," lausus mardisant.

Kultuuriministeeriumi rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi nõuniku sõnul ei tasu ennustamisega tegeleda, kuid väljavaated nimekirja jõuda on üsna head. Mis aga santimise traditsioonis on nii väärtuslikku, et see vajab säilitamist?

"Ma arvan, et hästi oluline on mõelda niiviisi, et see komme ei säili ainult tänu neile martidele ja kadridile, kes meil ukse taga käivad, vaid see on tegelikult kahepoolne dialoog. Sama olulist rolli kannab selles ka pererahvas, kes võtab marte ja kadrisid vastu. Ja võib-olla sellise dialoogi arendamise kultuur ongi oluline, mida me tahame üldse Eesti ühiskonnas näidata. See võibki olla peegeldus – nii, kuidas me võtame sante vastu, niiviisi suhtume ka üksteisesse," ütles kultuuriministeeriumi rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi nõunik Laura Liinat.

Mardipäev on 10. novembril ning mardisandid jooksevad sellele eelneval õhtul ehk esmaspäeval. Kadrisandid tulevad kadripäeva eelõhtul ehk 24. novembril.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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