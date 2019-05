Toomas Kalve pildistas üles teekonna esimesele laulupeole

Fotokunstnik Toomas Kalve näitas "Aktuaalsele kaamerale" oma Saksamaal, umbes 1900. aastal toodetud, täiesti töökorras plaatkaamerat. Selle kaamera abil pildistas ta filmilehtedele kuus kompositsiooni teekonnast esimesele laulupeole.

"Arvestades neid väga keerulisi kevadisi ja sügisesi tingimusi kaameraga pildistamisel, mis ei kannata ei tugevamat tuult ega vihma, siis tehnilises mõttes oli see ikka päris keeruline," tunnistas Kalve.

Kalve lisas, et plaatkaameraga fotografeerimine esitab suuri nõudmisi ka modellidele. Näiteks tuli ühel rongivagunis lavastatud fotol arvestada koorineidudel 20-sekundilise säriajaga ehk teisisõnu ei tohtinud nad end üldse liigutada.

"See, et nad enam-vähem teravalt jäid, see on väga hea saavutus, ega see näitab seda, et kooriinimesed on hoopis distsiplineeritumad, nendega on väga palju lihtsam töötada, kui tavalise inimesega," tõdes ta.

Fotolavastustel on kokku pandud kaks ajastut. Esimese laulupeo aegne ja tänapäev.

"Kõige parem moodus natukegi ligi pääseda tolle aja inimesele, tolle aja lauljale oleks jäädvustada nad fotole sama tehnikaga. Tegelikult oleme selles sarjas proovinud läbi vuristada põhilistest ajastutest, põhilistest transpordivahenditest, mille kõigega meie oleme omalajal laulupeole kohale saanud," rääkis Eesti Maanteemuuseumi teadur-kuraator Annika Kupits.

Näitust "Lauljad nüüd lähevad" saab näha Eesti Maanteemuuseumis kuni septembri alguseni. Edasi rändab näitus Laulupeomuuseumisse.