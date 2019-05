"Proov läks hiilgavalt," ütles Elts. "Lastega on lõbus töötada. Teha Pärdi lugu, mille ta kirjutas ka üsna lapseealisena." Nimelt lõi Arvo Pärt juubelilaulupeol ettekandele tuleva lastekantaadi "Meie aed" 1959. aastal, kui ta oli veel kompositisoonitudeng ja töötas Tallinna Pioneeride palee näiteringi juures muusikalise kujundajana.

Igapäevaselt kutseliste muusikutega töötavale Eltsile on valiklastekoori juhatamine uudne kogemus. "Mulle oli see oluline vaheldus töös. Kuigi laulupidu muidugi polegi töö, vaid ikkagi pidu," ütles Elts. Alguses pakkusid kava koostajad talle juhatada laulupeol mõnda orkestrilugu. "Orkestrit juhatan ma aga nagunii, vahelduseks on tore teha koorilugu," rääkis Elts, kes oma esimese diplomi kaitses just koorijuhina.

Eltsi arvates sobitub Eno Raua sõnadele loodud "Meie aed" väga hästi tänasesse päeva, kus räägitakse palju endale toidu kasvatamisest ja aias müttamisest.

Valiklastekoori lapsed said looga väga hästi hakkama. Lauldes keskenduti pala karakterile. "Eks me laulame seda, millest lugu räägib. Et ka inimesed, kes jäävad laulukaarest väljapoole, saaksid aru, millest on laul."

"Meie Aeda" on ka varem laulupeol esitatud. 1967. aasta noorte laulupeol tuli pala ettekandele 10 000 lauljaga lastekoori esituses Heino Kaljuste juhatusel. Juubelilaulupeol lauldakse "Meie aeda" avakontserdil 6. juulil.