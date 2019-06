Laulu- ja tantsupidu toob kaasa suured muudatused Tallinna liikluses

Peamised muudatused liikluses puudutavad Ühisteenuste spetsialisti Henrika Haini sõnul linnaliikluse ajutist ümberkorraldamist ning tekkivaid liiklus- ja parkimispiiranguid tantsupeo piirkonda Kalevi staadioni lähistel, laulupeo piirkonda Tallinna Lauluväljaku lähistel ning rongkäiguga marsruuti nii enne kui pärast sündmusi. Samuti tuleks Haini sõnul pöörata tähelepanu sellele, et ühistransport on rongkäigu päeval suletud aladelt ümber suunatud.

"Mõnusa peomeeleolu hoidmiseks tasub kindlasti nii esinejatel kui ka publikul pidudele tulekuks ja sealt lahkumiseks rohkem aega varuda ning end eelnevalt nii liikluspiiranguid, parkimist kui ka ühistransporti puudutavate muudatustega aadressitel parkimine.ee ja laulupidu.ee kurssi viia," soovitas Hain, kelle sõnul jagatakse muudatuste täpsem info peagi ka muudatustega seotud piirkonna elanikele ja asutustele.

Selleks, et muudetud liikluskorralduse ajal oleks linnas ohutu liikuda, tasub Haini sõnul eelistada peopaika minekuks ühistransporti ja jälgida hoolikalt ajutiste liiklusmärkide ning liikluse korraldajate nõudeid. Samuti saab linnas kiiremini liikuda jalgrattaga, mille hoiustamiseks on loodud peopaikade lähedale valvega jalgrattaparklad.

Samuti tasub Haini sõnul nii peamistel peopäevadel kui ka 6. juuli rongkäigu päeval arvestada sellega, et suuremad rahvamasside liikumised toimuvad juba enne üritusi ja ka pärast nende lõppemist. Seega on liiklus on piiratud kuni kümned tuhanded jalakäijad ümbruskonna tänavatel ja sõiduteedel kontsertidele kogunevad ja samuti siis, kui rahvamassid pärast kontserte paari tunni jooksul tagasi kesklinna liiguvad.

Tantsupeoga seonduvad liikluskorralduse muudatused Kalevi staadioni lähistel

Liikluskorralduse muudatused 1.-5. juulini puudutavad peamiselt Kalevi Staadioni lähistel asuval Püssirohu, Herne, Staadioni, Võistluse ja Juhkentali tänavaid ning parkimistingimusi. Samuti kehtestatakse sõidukiirus 30 km/h Juhkentali, Staadioni, Herne, Võistluse ja Püssirohu tänavatel. Seoses tantsupeo etenduse publiku liikumisega suletakse Juhkentali tänav ajutiselt 4. juulil kell 13-23 ja 5. juulil kell 9-23.

Laulupeoga seonduvad liikluskorraldse muudatused Tallinna Lauluväljaku lähistel

Liikluskorralduse muudatused 1.-7. juulini puudutavad peamiselt Joa, Pirita, Vana-Pirita, Kuristiku, Oja tänavaid ja Narva maanteed ning parkimistingimusi, samuti kehtestatakse selleks perioodiks osadel teedel sõidukiiruseks 30 km/h.

Rongkäiguga seotud liikluskorralduse muudatused

Seoses 6. juulil toimuva rongkäigu ja selle ettevalmistustega muudetakse liikluskorraldust ja sõidukite parkimise korda juba alates 5. juuli õhtust kuni 6. juuli õhtuni rongkäigu rivistumise aladel Tõnismäel, Hariduse, Wismari, Roosikrantsi tänavatel ning Falgi teel. Rongkäigu läbiviimiseks muutub liikluskorraldus ka tänavatel, mis jäävad Kassisaba asumi Luise ja Endla tänavatest linna poole, läbi Vabaduse väljaku ja Narva maantee kuni Lauluväljaku Mereväravani.

Ühistranspordiga seotud ümberkorraldused pidustuste ajal

Seoses muudatustega liikluskorralduses muutub ühistranspordi sõidugraafik 4.-7. juulil tihedamaks nii kesklinnast Piritale Lauluväljakule suunduvatel kui ka sealt tagasi sõitvatel linnaliinidel. Samuti avatakse Tallinna linna poolt peo nädalavahetuseks kesklinna ja Lauluväljaku vahel busside ajutine ringliin ning pikendatakse Kadrioru trammiliini nr 3 väljumisaegu.

Täpsem info pidustustega kaasnevate suurimate liiklusmuudatuste kohta asub Ühisteenuste kodulehel www.parkimine.ee ja Facebooki-lehel https://www.facebook.com/yhisteenused/ ning lehel www.laulupidu.ee