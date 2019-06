Murrang ligipääsetavuses: laulupidu tõlgitakse esimest korda viipekeelde

Pühapäevasel, 7. juuli laulupeo kontserdil saab lauluväljakul spetsiaalsel kuulmispuudega inimestele mõeldud alal jälgida kontserti viipekeelse tõlgi abil. Kes platsile ei soovi tulla, saavad viipekeelse tõlkega kontserdist osa otesülekandena Eesti rahvusringhäälingu uudisteportaalis.

"See on esimene kord, kui laulupidu viipekeelde tõlgitakse," rääkis tõlke korraldamise tiimi liige Jakob Rosin. Korraldusmeeskond on laiapõhjaline: sinna kuuluvad Eesti puuetega inimeste koda koos allorganisatsioonidega, samuti TÜ Viljandi kultuuriakadeemia, Eesti rahvusringhääling ja laulu- ja tantsupeo sihtasutus. Projekti rahastus tuli kultuuriministeeriumilt.

Laulu- ja tantsupidu on üritatud ka varem eri huvigruppidele ligipääsetavaks teha. "2017. aastal tehti esimest korda tantsupidu kirjeldustõlkega. Seal olid vaegnägijatele ka taktiilsed tantsujooniste raamatud. Kõik, mis platsil näha oli, tehti ka neile nähtavaks," rääkis Rosin. Ka sellesuvise tantsupeo kontrolletendusel on sajal vaegnägijal võimalik tantsupidu "lugeda". Tantsupeo kolmandale etendusele tuleb kirjeldustõlge teles.

"Laulu- ja tantsupidu ei ole täies mahus ligipääsetav veel kõikidele erivajadustega inimestele, kuid tasapisi liigume selles suunas. Tänavu teeme tõlked ja seeläbi aitame kuulmis- ja nägemispuudega inimesi," räägib kultuurikorraldaja Piret Aus. Ligipääsu tantsupeo staadionile ja lauluväljakule on lihtsustatud ka liikumispuudega inimestele, platsil abistavad erivajadustega inimesi vabatahtlikud.

Erivajadustega inimestele on suureks abiks ka subtiitrid, mis ilmuvad nädala jooksul ERR-i laulupeosalvestistele.