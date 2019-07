Pimedate liidu juht: nägin elus esimest korda tantsupidu

Neljapäeval said nägemispuudega inimesed vaadata kirjeldustõlke abil tantsupeo peaproov-etendust. Pimedate liidu esimees Jakob Rosin ütles, et nägi esimest korda elus tantsupidu.

"Ma nägin elus esimest korda tantsupidu. Küll mitte silmadega, sest need ei tööta, aga läbi erinevate ligipääsetavate lahenduste, mida me oleme sellel tantsupeol loomas," rääkis Rosin pärast etendust "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Rosin selgitas tantsupeo peaproov-etenduse jaoks tehtud kirjeldustõlget.

"See, kuidas me teeme nägemispuudega inimestele selle tantsupeo ligipääsetavaks, koosneb kahest osast. Üks on kirjeldustõlge, mis tähendab, et meil on kaks kirjeldustõlki - Krista Fatkin ja Zoja Triin Truumets -, kes on siin platsil olnud öid ja päevi alates esmaspäevast ja enne seda nädalaid arvutite taga, vaadanud videoid, kuulanud lugusid, vaadanud proove. Niimoodi me kirjeldame ära kõik mustrid, kõik kostüümid, kõik liikumised alates sellest, milliseid suuri mustreid tantsijad platsil teevad, kuni selleni välja, mismoodi võib-olla nende sõrmed liiguvad ja mis neil seljas on. Me püüame koostada sellise teksti, mis annab ülevaate sellest tantsust kõige paremini inimesele, kes ei näe," rääkis Rosin.

Tantsude kirjeldustega on valminud ka raamat, kus on katsutavad tantsude peamised mustrid.

"Näiteks on selline tants nagu "Sõlesepad", kus on näha ka tantsu peamine muster, mida ka kirjeldutõlk kirjeldab. Ta kirjeldab väga efektiivselt seda, kuidas tantsu lõpus tantsijatest moodustub üks suur sõlg ja seda läbib ka nõel, mis on ette kujutada päris keeruline ja imetabane kujund. Ja kui sa saad katsuda seda ka, siis on minu meelest tantsupidu täiesti ligipääsetav," rääkis ta.

Esimest korda sai tantsupidu jälgida kirjeldustõlke abil 2017. aastal.

Lisaks tantsupeo kirjeldustõlkele saab esimest korda näha laulupeo lõpukontserti viipekeeles.