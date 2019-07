Tantsupeo "Minu arm" esimese etenduse galerii ja video finaalist

Kolmerattalise elektriautoga Nobe jõudis esimese etenduse alguses peopaika 1. juunil päikesetõusul Raadi mõisapargis süüdatud juubelituli.

XX tantsupidu teeb sügava kummarduse 85 aasta pikkusele tantsupeo traditsioonile. Seetõttu on kõikidel rühmaliikidel repertuaaris varasemate tantsupidude armastatumad tantsupärlid, mille kõrvalt ei puudu ka uus looming. Kokku on juubelitantsupeo kavas 28 tantsu, millest seitse on loodud tänavuse peo jaoks.

Tantsupeo etenduse lõpetasid spetsiaalselt selleks peoks loodud tants "Maa hing" ja "Tuljak".

"Maa hinge" autor on Helena-Mariana Reimann, lavastajad Helena-Mariana Reimann ja Vaike Rajaste, muusika ja sõnad kirjutas Triinu Taul. Muusika esitasid Triinu Taul, TKO, VNSO koor ja XX Tantsupeo Ansambel, dirigeeris Edmar Tuul.

Armastatud tantsu "Tuljak" autor on Anna Raudkats, muusika autor Miina Härma, teksti autor Karl Ferdinand Karlsson. Tantsu lavastasid Vaike Rajaste, Ülle Feršel, Helena-Mariana Reimann, Agne Kurrikoff-Herman, Erika Põlendik ja Urve Keskküla. Tantsisid kõik enam kui 10 500 tantsijat ja võimlejat.

Tantsupeo pealavastaja on Vaike Rajaste, muusikajuht Tonio Tamra, tantsupeo dirigent on Edmar Tuul ning tantsupeo dramaturg Liis Aedmaa.