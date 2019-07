Tantsulooja: juubelipeol tahavad tantsijad eriti hästi esineda

Zubko kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus, et tantsupeo esimene etendus läks suurepäraselt. "Kõik, mis on kavas olnud, on planeeritult läinud. Umbes 1500 tantsijat annavad praegu etendust ja meie ei pea enam midagi tegema. Läheb suurepäraselt," ütles ta etenduse lõpu eel.

Zubko sõnul on tantsijad väga motiveeritud ja täis energiat. "Mul on tunne, et kuna on tegemist juubelitantsupeoga, siis seda enam tantsija tahab hästi esineda. Südame tegi hästi soojaks see, et kui me lõpetasime pikad proovipäevad õhtul kell 21, siis tantsumuru ei läinud tühjaks, vaid paljud rühmad jäid veel harjutama ja proovima, sest tahe teha hästi oli neil nii suur. Ja ega me ülevalt kõiki väikeseid vigu ei näe, tantsijad olid ise nii motiveeritud need vead ära parandama. See tegi südame soojaks ja see energia, mida tantsijad praegu edasi annavad, on, ma arvan, üle aegade üks suuremaid tantsupidudel," rääkis ta.