"Aktuaalne kaamera" jälgis juubelilaulupeo avapäeva kulgu

Laulu- ja tantsupeo avapäev algas aovalges, kui laulupeo tuli oma ööbimispaigast Pika Hermanni tornist alla toodi ning laulu ja tantsu saatel laulupeo üldjuhtide hoole alla anti.

Kell 19.30 süütas tantsupeo üldjuht Vaike Rajaste tõrvikust juubelitantsupeo "Minu arm" tule Kalevi staadionil ning 20. tantsupidu võis alata.

Traditsiooniliselt anti peo alguses üle Legendaarse tantsumemme, Tuljaku autori Anna Raudkatsi preemia, mille pälvis tantsujuht Ene Jakobson.

Usin harjutamine käis neljapäeval ka Vabaduse väljakul, kus reedel toimub laulu- ja tantsupeo armastatud osaks saanud rahvamuusikapidu, kus piletiraha ei küsita.

Neljapäeva viimane sündmus on traditsiooniline Kannelde öö, mis toimub hetkedel Tallinnas Metodisti kirikus.

"Täna saab siin kuulata kandlemuusikat kogu oma mitmekesisuses ja erinevates pillivormides. Iga pilli repertuaar ja muusika on natukene erinev - meil on väikekandled, kromaatilised kandled, rahvakandled," selgitas rahvamuusikapeo loominguline juht Juhan Uppin.

Juubelilaulupidu on nn roheline laulupidu, kus on taaskasutatavad nõud, kaelapaelad on bambusest ja esimest korda laulupidude ajaloos on kasutusel prügisorteerimise konteinerid.