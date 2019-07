Galerii: laulu- ja tantsupeotuli jõudis pealinna

Kolmapäeva keskpäeval jõudis tuli Tallinnasse Lennusadamasse, et liikuda siit juba edasi tähtsatesse paikadesse üle pealinna.

XXVII laulupeo ja XX tantsupeo "Minu arm" tuli jõudis täna Tallinnasse ning antakse kell 13.00 Raekoja platsis pidulikult pealinna hoida. Sarnaselt laulupeo esimese päeva kontserdiga, tehakse ka Tallinna Tule Tulemisega kummardus kõikidele õpetajatele ning viiakse laulupeotuli koolidesse, kus on oma muusikuteed alustanud tänased laulupeodirigendid.

Õppeasutustest külastatakse esimesena kell 14.00 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat, kus Eesti Kooriühingu esimees Hirvo Surva ulatab laulupeotule sümboolselt rektor Ivari Iljale. Seejärel liigutakse kell 15.00 Tallinna Ülikooli, kell 16.30 Tallinna Muusikakeskkooli ning kell 17.30 Georg Otsa nimelisse Tallinna Muusikakooli. Peatuskohtades kõlab tule tervituseks koori- ja orkestrimuusika.

"Meie laulupidude traditsiooni 150-aastase ajaloo tugisambaks on muusikaharidus, millele vaadatakse alt üles kõikjal maailmas. Peame olema uhked ja tänulikud oma õpetajatele, kes on muusikaharidust au sees hoidnud ning seisma selle eest, et nende hoog ei raugeks," ütles Tallinna Tule Tulemise teekonna kunstiline juht Janne Fridolin. Seda eesmärki kannab ka tule liikumine Tallinnas, millega tehakse kummardus kõikidele muusikahariduse edendajatele.

Kolmapäeva õhtul kell 18.00 toimub Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli aias erinevate kooride osalusel laulupeotule kontsert. Pärast kontserdi lõppu liigutakse laulu- ja tantsupeo tulega Toompeale Kuberneri aeda, kus peab kõne ja võtab tule vastu Riigikogu esimees Henn Põlluaas.

"Kell 22.20 viiakse tuli üles Pika Hermanni torni – kõige turvalisemasse kohta, kus juubelipeo tuli kogu linnas ööbida saaks," ütles Fridolin. Täpselt kell 22.39 loojub päike, kõlab "Mu isamaa on minu arm" signatuur, langetatakse Eesti lipp ning Roman Toi "Õhtulaulu" saatel jääb tuli Pika Hermanni torni ööbima.

4. juuli varahommikul tuuakse juubelipeo tuli Pika Hermanni tornist alla ning antakse üle XXVII laulupeo peadirigent Peeter Perensile, XX tantsupeo pealavastaja Vaike Rajastele ning rahvamuusikapeo loomingulisele juhile Juhan Uppinile. Kell 7.00 kõlab Eesti hümni "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" signatuur ning heisatakse Eesti lipp, misjärel laulab segakoor K.O.O.R Raul Talmari juhatamisel Eesti hümni ja kõlab "Laul põhjamaast". Tantsupeo lavastusgrupp tantsib tantsu "Põhjamaa" Kalev Järvela juhendamisel.

1. juunil päikesetõusul Raadi mõisapargis süüdatud juubelituli jõuab Tallinnas Kalevi staadionil toimuvale tantsupeo esimesele etendusele 4. juuli õhtuks. Lauluväljaku tuletornis süttib peotuli 6. juuli õhtupoolikul.