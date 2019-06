Laulu- ja tantsupidu kajastavad ka New York Times, Forbes ja Vanity Fair

"Peole on akrediteerinud kokku enam kui sada välisajakirjanikku, neist 22 on pärit Saksamaalt," teatas laulu- ja tantsupeo SA esindaja Sten Weidebaum.

Laulu- ja tantsupidu tulevad kajastama ka New York Times, Forbes, Vanity Fair, rahvusvahelised foto-, video- ja uudisteagentuurid AP ning Reuters, mitmed raadiokanalid nii Saksamaalt kui ka Iirimaalt. Laulu- ja tantsupeo kajastamist kavandavad kolm suurt Saksa telekanalit – NDR, ZDF ja Arte. Suur huvi laulu- ja tantsupeo vastu on Soome meedial, kust on tulemas paarkümmend ajakirjanikku. Venemaalt sõidab kohale kümme ning Ukrainast kaheksa ajakirjanikku.

"Ennekõike pakub Eesti kultuuri suursündmus huvi kui pildiliselt atraktiivne sündmus, mille abil saab meenutada ka 30 aasta taguseid ajaloolisi muutusi Euroopas. Laulev revolutsioon on andnud ainest koguni muusikalile, mida praegu Broadwayl lavale tooma valmistutakse," ütles Weidebaum.

"Välispressile pakuvad huvi ka laulupeol osalevate lauljate isiklikud lood, kogemused ja elamused. Paljud soovivad näha ka suurpeo köögipoolt," lisas Weidebaum.