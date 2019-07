Rahvatantsijate piibel anti kordustrükina välja

Rahvatantsujuht Henn Tiivel on öelnud, et "Eesti rahvatantsud" on eesti rahvatantsujuhtide ja rahvatantsijate piibel, mille on koostanud Meister suure algustähega.

1953. aastal välja antud raamat sisaldas 145 tantsu koos nootidega. 2019. aasta väljaandele on lisatud Ullo Toomi õpilaste, tunnustatud kolleegide mõtted ajast koos tantsuraamatuga.

"Selle raamatu üheks tähelepanuväärsemaks ja märgilisemaks teemaks võib pidada terminoloogiaõpetust. Need on põhialused ja oskussõnad, mis on aidanud edendada meie tantsu kuni tänase päevani," räägib rahvatantsujuht Ilma Adamson

"Ullo Toomi tegi Eesti rahvatantsu arengu heaks ära suure töö. Tantsuraamat, mida lausa tantsuõpetaja piibliks kutsutakse, pani kaasa mõtlema, koolitas, julgustas looma, inspireeris ning teadvustas Eesti tantsuloojate olemasolu, isikupära ning oskusi. Alustagu uuesti ilmuv Ullo Toomi "Eesti rahvatantsud" huvitavat teekonda ja andku õpetust ning innustust uutele tantsuõpetajatele järgmisteks aastakümneteks," lisab koreograaf, Anna Raudkatsi Tantsuseltsi asutajaliige ja tantsujuht Roland Landing.

Raamatu kordustrüki algataja on MTÜ Tantsupeomuuseum, raamatu kirjastajaks on Anna Raudkatsi tantsuselts.