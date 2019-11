Ilma Adamsoni tantsud täidavad nädalavahetusel mitu lava

Laupäeval, 30. novembril kell 14 kogunevad tantsurühmad üle Eesti Viimsi kooli, et osaleda Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimisel. Ilma Adamson on loonud mitme raamatu jagu tantse, kuid võistu tantsitakse neid esmakordselt.

Võistutantsimisel osaleb kokku 24 rühma. Neidude rühmad esitavad Ilma Adamsoni tantsu "Piigad elevil", naisrühmad "Metsa veerel", segarühmad "Ilosa" ja "Reinlender-polka". Lisaks Ilma Adamsoni tantsudele valis iga võistutantsimisel osalev rühm oma äranägemise järgi ühe tantsu teise vooru jaoks.

Võistutantsimise peakorraldaja Pille-Riin Soots ütles, et kõige põnevam on näha erineva karakteriga tantsijaid ja tantsurühmi, teiste juhendajate erinevaid lähenemisi Ilma Adamsoni tantsudele ja üheshingamise tunnet. "Kuigi tegemist on võistlusega, siis kohal olles kaob võistluse tunne ning olulisemaks saab siiras kaasaelamine üksteisele. Võistutantsimine annab tantsurühmadele kindlasti esinemis- ja võistlemiskogemuse, uut repertuaari ning mis peamine - võimalust suhelda teiste tegusate tantsurühmadega üle Eesti," lausus ta.

Võistutantsimist hindab asjatundlik viieliikmeline žürii koosseisus: Ene Jakobson, Ülle Feršel, Margus Toomla, Hele Pomerants ja Leelo Aasamäe, kes kõigi nelja kohustusliku tantsu arvestuses valib välja päeva parimad rühmad. Võitjad tantsivad Ilma Adamsoni juubelikontserdil "Selle ilosa ilma päält…", kus Ilma Adamsoni tantse tantsivad koos võistutantsijate paremikuga tantsuansambli Sõprus kõik rühmad.

Kõik huvilised on oodatud laupäeval, 30. novembril kell 14 Viimsi kooli kaasa elama Ilma Adamsoni tantsude võistutantsimisele. Sissepääs on tasuta. Pühapäeval, 1. detsembril kell 17 toimub Alexela kontserdimajas juubelikontsert "Selle ilosa ilma päält..." .