Uue dirigendipuldi idee kasvas välja trepist

Töö autorid on arhitekt Martin Aus ja praegu Austraalias elav disainer Andres Truus (Loov Arhitektid OÜ). ""Risttee" on tulenenud vormist ja külgvaatest, aga ma mõtlen, et see võiks peegeldada seda Eesti olukorda, kus me oleme. Me kusagilt tuleme ja kuhugi läheme ja "Risttee" on seda," kommenteeris Truus ERR-ile.

Truusi sõnul on uue puldi keskne idee selle funktsioon - trepp, mida mööda dirigent tõuseb lauljate ette. "Kõigepealt ma proovisin kavandeid, mille algallikas oli rahvusromantiline element, aga see ei viinud mitte kuskile. Ma hakkasin elimineerima neid asju, mis ei töötanud ja järgi jäigi trepp. Trepist kasvas välja idee seestpoolt välja," rääkis Truus.

Arhitekt Raul Järg ütles, et väliselt minimalistlik disain peidab eneses nutikat tehnilist lahendust. "Võib ju arvata, et mis see üks väike dirigendipoodium ära ei ole, aga seekordne lahendus on selles mõttes eriline, et seda on võimalik liigutada vastavalt laulurahva soovile. Ja see peaks olema neile parem töötegemise koht. Õigupoolest on tegemist ju dirigendi töökohaga esimeses joones, teiselt poolt on tegemist natuke erilise kohaga, võiks öelda laulurahva altariga, kuhu üles saavad minna need, kes on selle dirigendi tööga ära teeninud," lisas Järg.

Ehkki puldi disain töötati välja Austraalias, tegi selle konstruktsiooni valmis Viljandimaal Kamara külas asuv AMV Metalli tehas. Firma tegi puldi tasuta, kingitusena laulupeole. "Mul on rõõm südames, et dirigendipult kaugelt võõrsilt põhjamaa kodusse jõudis ja tunnen uhkust eestlaste üle, kes selle valmis tegid ja nii vahvasti, et see on kingitus laulurahvale," kiitis Truus.

Uut pult jõudis lauluväljakule 1. juuli õhtuks ning pärast selle paika tõstmist katsetas seda juubelilaulupeo üldjuht Peeter Perens. Esimesena tõuseb kooride ees uude pulti Ants Soots, kui hakkab kõlama juubelilaulupeo "Minu arm" esimese kontserdi esimene lugu, Mihkel Lüdigi "Koit".