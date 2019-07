ERR kannab üle rahvamuusikapidu Vabaduse väljakul

Täna toimub Vabaduse väljakul aegade suurim rahvamuusikapidu, kus esineb 74 kollektiivi 800 pillimängijat. Seitsme erineva pilliliigi muusikud esitavad rahvale 33 pillipala!

"Juubelipeo juhtmõte on mõtetest ja tunnetest ülim – armastus. Minu arm on muusika, mida tehakse armastusega selle kõige ülistamiseks, mida armastatakse," rääkis rahvamuusikapeo loominguline juht Juhan Uppin. Tema sõnul haakub ka kogu rahvamuusikute repertuaar peo kandva juhtmõttega ning väärtustab traditsioone ning nende hoidmist.

Peamiselt mängitakse rahvamuusikapeol eesti traditsioonilisi pillilugusid ning paljudes liikides ka uut autoriloomingut. Kõik seaded on loodud just selle peo jaoks ning eraldi repertuaariga astuvad üles seitse pilliliiki: viiulid, lõõtspillid, kandled, torupillid, akordionid, näppepillid ja koondorkestrid.

"Torupillide lisandumine sel korral eraldiseisva pilliliigina annab märku sellest, et torupilli mängimine on üha populaarsemaks muutunud. Laulmine, tantsimine ja seal kõrval ka pillimäng on eestlaste hingele kolm meelistegevust. Eriti tore on, et iga aastaga leiab tee pillimänguni lisaks noortele ka vanemaid inimesi, kes teevad teoks oma ammuse unistuse osata mängida mõnd pilli," kinnitab Uppin.

Eile õhtul astusid kirikukontserdil "Kannelde öö" üles rahva-, kromaatilised- ja väikekandled kõik omaette ja ühise repertuaariga. Kannelde ühendkoor tuleb esinema ka peakontserdile. Eilne kirikukontsert oli Uppin kinnitusel intiimsem ja poolakustiline, põhirõhk oli kandlekoori naturaalsel kõlal ning võimendus üksnes toetas kogu terviku tasakaalu.

Rahvamuusikapeo tasuta peakontsert toimub reedel 5. juulil kell 14.00 Tallinnas Vabaduse väljakul. Orienteeruv lõpp on kell 17.00.