Thea Paluoja: repertuaar peab pakkuma väljakutset

"Kõigepealt tuleb dirigendil teha endaga tööd. Loomulikult, väljakutse peab olema. Vahepeal natuke tekitab küsimusi eakohasus, aga tegelikult on väga hästi ja väga ilus repertuaar on sel aastal," kiitis Paluoja ETV eetris.

Paluojal endal on sel aastal kogu repertuaar peas ning lemmiklaulu ta nimetada ei oskaks. "Ma arvan, et ma laulan kõiki laule kaasa. Iga laul on nii läbitöötatud, et see on tegelikult südame sees ja see ei kao kuhugi," ütles ta.

Paluoja oli rõmus, et kõik, kes Raplamaalt sel aastal tahtsid laulupeole pääseda, seda ka said. Ta lisas, et koorilauljate olukord on Raplamaal pigem heas seisus. "Ma tahaks mõelda, et koorilaul on populaarne. Neid on küll jäänud vähemaks, aga on ka koole jäänud vähemaks. Võib-olla sellepärast on neid koore vähem," arutles ta.