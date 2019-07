Rongkäigus sündis uus koorimuusika vanasõna

Toompere rääkis ETV-le, et lapsi ei ole väga keeruline kooriga ühinema meelitada. "Ma arvan, et on ennekõike lihtsam väiksemate lastega, esimene kuni viies klass tuleb mõnuga, ise ja hea meelega, ei pea kuidagi motiveerima," ütles Toompere.

Ta lisas, et musilaskooridest peegelduv ausus on suureks abiks ka täiskasvanute kooride juhendamisel. "Erinevad koorid on väga eriilmelised, erinevad lauljad väga eriilmelised. See on huvitav, et mudilaskooris saadud kogemus aitab väga ka täiskasvanutega. Mudilaskoorid on ausamad, nende näost on väga selgelt näha, mida nad soovivad, mis neile meeldib ja mis neile peale läheb. Tegelikult see ausus, mis sealt vastu tuleb, aitab väga ja on hea kogemus ükskõik mis koori jaoks," lausus Toompere.

Saatejuht Urmas Vaino töötas Musumäe ja rahvusooper Estonia vahel sellest vastusest lähtuvalt välja uue koorimuusika vanasõna - raske mudilaskooriga, kerge täiskasvanute kammerkooriga.