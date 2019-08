Estonia suvekool toob lavale balletigala

Kaugeimad suvekursuslased on Tallinnasse tantsima tulnud näiteks Austraaliast ja Filipiinidelt. Müncheni riigiooperis tantsiv Nikita Kirbitov osaleb Estonia suvekoolis aga juba teist korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on mul juba teine aasta Estonia suvekoolis. Mulle meeldib siin üha enam,

sest proove on nii palju ja väga palju saab tantsida. Ma tahaksin järgmisel aastal jälle tulla," rääkis ta.

Estonia tantsija Karina Laura Leškini sõnul on kolm nädalat olnud füüsiliselt rasked, ent hästi aidanud tulevaseks hooajaks vormi saada.

"Need on ikka väga intensiivsed olnud, esimesest päevast saati. Esimene nädal oli väga raske kehale, sest ei ole harjunud nii palju füüsilist tegema, aga nüüd, kui algas juba kolmas nädal, siis me oleme vormis ja valmis ja vaim on ka valmis," rääkis Leškin.

Leškinit pikad päevad ei morjenda, sest rahvusvahelise seltskonnaga on proovid möödunud lõbusalt.

"Kõik on väga sõbralikud, väga vastutulelikud ja väga lõbus on olnud. Me alati aitame üksteist, kui midagi meeles ei ole. Lihtsalt, väga lõbus on olla kogu aeg," sõnas ta.

Lavastuse kunstilise juhi Sergei Upkini sõnul muudavad nad tantsijatega võimatu võimalikuks, sest vaid kolme nädalaga balletigala valmis saada on utoopiline ettevõtmine.

"See ei ole võimalik, sest kui personaalselt vaja, võtab rohkem aega. Aga teeme võimatut asja," ütles Upkin.

Selliseid kursuseid korraldavad teatrid üle kogu maailma, ent Upkini sõnul ei paku teised osalejale niivõrd suurt lavakogemust nagu Estonia teater.

"See toimub peateatris, riigi peateatris ja meie gala toimub pealaval. Teised workshopid ja meistrikursused ei tee seda," ütles ta.

Balletigalal esineb suvekursuse 30 parimat tantsijat. Gala peakoreograaf on Konstantin Keikhel Venemaalt.