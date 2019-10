Galerii. Yana Khanikova "Multiversum" näitab lavastuskunstnike tööd ja selle eripärasid

"Kõik need tegelaskujud on teispoolsuse karakterid, kuna me kohtume tihtipeale ooperites teiste maailmade elanikega – haldjate, jumalate ja pooljumalatega," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" kunstnik ja kuraator Yana Khanikova.

"Kui pea kõik tegelaskujud on tuttavad ooperitest, siis üks on täiesti väljamõeldis. Tegelaskuju nimi on Titaani sireen, sellist ooperit pole olemas. See on Vonneguti romaan, mille jaoks helilooja Markus Robam lõi muusika spetsiaalselt selle näituse jaoks."

Kuivõrd näituse teema on innovatsioon teatrikunstis, tuli ka kunstnik Yana Khanikoval läheneda materjalile loovalt – nimelt kasutas ta esimest korda materjalina makarone, värvides need erkroheliseks, mis aga ei osutunud sugugi lihtsaks ülesandeks.

"Makaronid on väga keeruline materjal. Ma arvan, et ma värvisin kõiki sorte makarone, mis on Tallinnas poodides müügil. Lõpuks leidsin õiged." Õigeks valikuks osutusid itaalia pasta ja riisinuudlid.

"Nad lähevad katki, kui ma teen ühegi vale liigutuse, siis on kogu eelnev töö ära rikutud, kuna makaronid pole loodud kostüümi tegemiseks."

Nii ongi näituse eesmärk näidata lavastuskunstnike tööd ja selle eripärasid.