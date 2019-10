IDA veebiraadio alustab uuel aastal ka Soomes

Uue aasta esimesest nädalast hakatakse koostööd tegema soomlastega. IDA raadio juhatuse liige Natalie Mets ütles ERR-ile, et Helsingi kesklinnas alustab samuti IDA nimeline veebiraadio, kus toimib asi samamoodi nagu Eestis. Seal on lihtsalt kohalikud eestvedajad, saatejuhid ja produtsendid. IDA koduleheküljele tekib lisaks Eesti kanalile ka Soome kanal, mis annab inimestele võimaluse valida, kas nad soovivad kuulata Helsingis või Tallinnas toimetavat kanalit.

Hoolimata sellest, et uuest aastast jõutakse ka teisele poole Soome lahte, IDA raadio endale avaramaid tingimusi otsida ei kavatse. Seega toimetatakse edasi Telliskivi loomelinnakus F-hoone juures asuvas merekonteineris, kuhu mahub stuudio kenasti sisse. ''Meil on siin väga mõnus, ega need kõik 150 inimest korraga ei ole siin stuudios,'' ütles Mets.

Tema sõnul prooviti algusest peale püüelda kogukonna loomisele, kus ühendatakse sarnaselt mõtlevad inimesed. ''Mulle tundub, et inimestele on oluline, et neil on platvorm, kus nad saavad päriselt ka oma mõtteid ja loomingut esitada, ilma et keegi midagi lubaks või keelaks,'' ütles ta.

Eesti Rahvusringhäälingu kultuuriportaali vastutav toimetaja Valner Valme ütles, et IDA raadio julgeb lasta muusikat, mida kommertsjaamad puudutada ei julge. Tema sõnul lastakse IDA raadios põrandaalust ning sõltumatut muusikat. ''See on tänuväärt, kui sellist nurgatagust saundi esineb mitmes Eesti kanalis,'' ütles Valme, kes võrdles IDA raadiot Raadio 2-ga. Samas ütles ta, et kindlasti on mastaabid erinevad ning Raadio 2 auditoorium on suurem.

IDA raadio saatejuht Rain Tolk ütles, et enne IDA raadio loomist oli ühiskonnast midagi puudu. ''Kui on loomingulist potentsiaali, mida ei saa kergesti rakendada, siis tuleb sellele kohe väljund leida,'' rääkis ta. ''Nagu aeg näitab, siis neid inimesi on väga palju, kellel seda potentsiaali justkui oleks, mis näitab, et tegelikult see Eesti on veel päris normaalne koht,'' lisas Tolk, kes juhib IDA raadios saadet ''Actors''. Oma saates mängib Tolk muusikat, mis talle endale meeldib. Lisaks käivad saates näiteks tuntud lavastajad ja näitlejad, kes saavad kätt proovida diskoritena, isegi kui see nende elukutse pole.

Mittetulundusühinguna toetub IDA raadio annetajatele, toetajatele ja sponsoritele, kuid raadiot toetab ka Kultuurkapital. Samuti kogutakse praegu raha Hooandjas.