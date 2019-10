Klubis Hall esineb produtsent The Horrorist

Klubis Hall toimub 1. novembril Halloweeni pidu, kus ühendatakse jõud tumemuusika peosarjaga Beats From The Vault ja lühiõudusfilmiga "Reiv". Peaesinejana astub lavale produtsent The Horrorist.

The Horrorist on USAst pärit, ent Berliinis resideeruv muusik Oliver Chesler, kelle tuntuimaks looks on "One Night In New York City". Tema muusikat iseloomustavad kehamuusika rütmidega karastatud techno, analoogmasinad, hardcore'i ja gabber'i biidid ning spoken-word'i mõjutused.

Lisaks mängivad üritusel plaate DJ 4-got-10, Katja Adrikova, Eisi, Priit Kuusik ja Hugo Mesi. "Reivi" filmile teevad muusikaga sooja Henessi Schmidt ja Kristiin Räägel.

Õhtu algab kell 23 õudusfilmi "Reiv" linastusega, mis on filmitud HALLis. "Reiv" on Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi kolmanda kursuse lühifilm, mis kõneleb kolme nooruki võikast kogemusest intensiivsel reivipeol, kus peodroogid pole kellelegi võõrad.