Tamur Tohver. Perpleks!

Ühtäkki hakkas suhtlusse imbuma komme vaadata jooksvalt. Ja väga loogiline, et tänaseks lähevad asjad lappama. Sest kui vaadata päevade kaupa kõiki asju jooksvalt, väsivad nii jalad kui silmad ja puudub võimalus hetkekski keskenduda.

Mis omakorda toob kaasa segaduse - mis toimub. Kes või mis ma olen. Mida ma soovin ja mida olen võimeline vastu pakkuma.

Vabandage juba ette minu püüdu maailma asjadega kuidagi sügavuti minna. Kuidagi süveneda ja mõista üheselt, mis on õige, mis väär. Mulle on see lihtsalt loomuomane. Vahet teha, mis on edasiviiv ja alalhoidev. Mis aga jätkusuutlikust ja keskendumist hävitav. Aga ma olen nii kujunenud ja ei oska teisiti ei meie teatris, teatrikoolis ega ühiskonnas laiemalt sihtmärki hoida. Veel vähem teisi toestada.

Ma olen pisut väsinud ja kurb, et täna on enamikul normaalstandardiks püsiv võimalus asju ümber mängida. Tolerantses ja võrdõiguslikus ühiskonnas on see muidugi loomulik. Ainult et… jällegi. Väga kaua ei ole midagi mängida, asjad lähevad tõlkes kaduma, kuluvad õhukeseks ja uusi väärtusi ei teki. Eelkõige iseendas ja seejärel kaaskondsete vahel. Ja sestap mulle meeldib sõna tolerastid. See sisaldab lihtsat samaaegsust: perverssuseni viidud sallivus. Hea, mis üle tarbides pöördub pahupidi.

Eesti kõnepruugis on perpleks uudissõna. Erinevate tõlkesõnastike järgi tähendab see pidevate muutuste kaudu segadusse ajama, segase mureliku olukorra tekitamist. Kõnepruugis me seda veel ei kohta. Ma soovin sellega eesti keeles tähistada ühiskondlikku nähtust, kus lihtsale inimesele pakutakse ülilühikese aja jooksul tervet buketti erinevaid tõekspidamisi, nn absoluutse teadmise assortiid. Et oleks valida,

milline see tõde parasjagu on.

Perpleks väljendub vastutuse äralükkamises. Jätkuva uue võimaluse otsimises, selmet lubatut lõpuni viia. Perplekisaalne tüdimine kõigest: andke uut, andke uut. Ihaluse tühjus on isu täitmatus. Tõdede paljusus ja neist samaaegne lahtiütlemine.

Me ironiseerime värskeid presidente, nii kodus kui mere taga USAs. Vaatame korraks täpsemalt. See, mida nad tegelikult teevad, on lihtsustamine. Liigse pompöössuse või ilutsemise asendamine tegelikkusega. Seda tegid juba Gandhi, Martin Luther King ja Gorbatśov. Loomulikult ei meeldi see kellelegi. Sest siis saame teada, mis on päriselt. Päriselt vajalik. Kui lihtne ja vähenõudlik tegelikult.

Ainult nii on võimalik lõpetada sotsiaalne, poliitiline ja vaimne pidetus, mis Eestis lokkama on löönud. Kogu selle innovatsiooni juures, mis areneb tänu kogukondlikule teadlikule mõttelaadile, suudetakse ikka teha otsuseid, mis kalli raha eest toovad Eesti külmimasse hoovusesse delfiine vangi. Mis mehitavad väikelinnu võõrsõduritega. Mis tekitavad paratransporti. Mis lühidalt oma pompöössuses hukutavad inimesi täna ja tulevikus. Sest selle perpleksist tuleneva hirmu väljund on mõõtmatu. Hirm tegelikkuse ees.

Samal ajal on märgiline, et inimesed, kes on reaalselt ära tundnud ja saanud tagasipeegeldust (loe: kaaskondsed tarvitavad), et nende ettevõtmine ei vaja eluõigustust, peavad seda õigust siiski varastama. Skvottima ressursis nii ajas kui ruumis, taandudes kõikidest tingimustest, mis iial normaalseks evolutsiooniks loodud. Alati. Kummaline, et tõde peab jalul seisma vaid tühjas külmas tehasehoones, heasoovlike kaasuskujate õlgadel. Ja neid oma asja ajajaid peetakse enamasti radikaalideks. Pange tähele- nemad ei ole seda valinud. Nad elavad oma elu täpselt samal moel vastavalt oma äratundmisele ja vajadustele nagu kõik teisedki. Tasub mõista, et sisuline kommunism ja kapitalism eksisteeris juba tuhandeid aastaid enne Marxi või Engelsit...

Tõde ei vaja õigustust. Sest ta on tunnetuslik, bioloogiline ja Absoluut. Ja ei vaja selgitust, kumb ta on, nats või indiaanlane. Sest muidu jääks… vaid perpleks.

Paralleelsuste näiline tõelus.

"Perplex"