Kukruse mõisateater alustab seitsmendat suvehooaega

Kukruse mõisateatri seitsmes suvehooaeg on erakordne mitmes mõttes. Esimest korda mängitakse väljaspool Kukrust, esimest korda on suvel kavas kaks näitemängu ja esimese lavastusena on juba kolmandat suve mängukavas armastuslugu "Kui seda metsa ees ei oleks".

Selleks, et Kukruse mõisateatri trupp vormis püsiks, ei piisa vaid teatriproovidest, vaid tuleb ka sporti teha, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me tahame olla väga heas vormis, sest Kukruse mõisateater on alati sihid seadnud väga kõrgele. Teiseks me ei tule mütsiga lööma, vaid me alati tahame teha trenni," kommenteeris Kukruse mõisateatri loominguline juht Eili Neuhaus.

Ainsana mõlemas suveetenduses lavale astuv Ülle Lichtfeldt on Kukruse mõisateatri reklaamnägu, sest ta on suvise tippvormi seitsmel aastal ajastanud just Kukruse lavastusteks.

"Mind võluvad need trupid, mida lavastaja Eili Neuhaus suudab kokku panna. Ja iga aasta ma mõtlen, et järgmisel aastal ma puhkan, aga siis tuleb ta järjekordse huvitava materjaliga välja ja ma ei saa "ei" öeldud. Eili lavastab reeglina vene klassikat ja see sobib mulle," selgitas Lichtfeldt.

Publikuhuvi puudust teater ei kurda ja juba praegu on osa etendusi välja müüdud.

"Meile on tulnud ka Pärnust bussitäied rahvast, kes käivad igal aastal etendust vaatamas. Tallinnas on üks reisifirma, kes toob meile igal aastal publikut. Meil on juba üsna püsipublik olemas," märkis Kukruse mõisateatri produtsent Etti Kagarov.

Kukruse mõisateatri suvi saab alguse juunikuus Ida-Virumaal Ontika mõisas ja jätkub juulikuus Harjumaal Saku mõisas.