EstDocs filmifestival on leidnud publiku ka väljaspool Toronto Eesti kogukonda

EstDocs filmifestival kogub jätkuvalt populaarsust ja külastajaid ka väljaspool Toronto Eesti kogukonda. Festivali külastaja Guy M. Beaudin tõdes, et nähtud filmid andsid talle arusaame Eesti kultuurist ning tekitasid huvi selle kohta rohkem õppida. "Minu jaoks oli see üks põnev õhtu."

