Rakvere teatris jagati publikupreemiaid

Parimaks naisnäitlejaks valis publik 13. korda Ülle Lichtfeldti rollide eest lavastustes "Sügissonaat", "Kiivipäev" ja "Pimekaader". Parima meesnäitleja tiitli sai esmakordselt Johannes Richard Sepping rollide eest lavastustes "Elevantmees", "Päkapikkude parim puhkus" ja "Lõputu suvi".

Tõsielusündmustel põhinevat lugu "Elevantmees", kus astub peaosas üles Johannes Richard Sepping, mängitakse sellel poolaastal nii kodusaalis kui ka Tallinnas ja Tartus.

Publikulemmiku hääletusel osales 770 vastajat. Hääletada sai nii interneti teel kui ka paberankeetidele vastates